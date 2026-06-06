Nikolato pēc spēles pret Lietuva slavē Grabovski un Orolu
Latvijas vīriešu futbola izlasei katrs iztrūkums sastāvā rada lielas problēmas, secina valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase sestdien Kauņā Baltijas kausa pusfināla mačā pēcspēles sitienu sērijā zaudēja Lietuvai. Latvija ar Lietuvu pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1), bet pēc tam sekojošajā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5:4 pārāki bija Lietuvas futbolisti.
Kā sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) atzina Nikolato, otrais puslaiks, viņaprāt, bija ļoti labs. "Pirmajā puslaikā nebijām līdzsvarā, bija kļūdas. Ņemot vērā situāciju komandā, esmu apmierināts ar spēles kvalitāti un kopējo sniegumu. Mums pašlaik ir lieli iztrūkumi sastāvā, taču nodemonstrējām, ka esam komanda, kas vēlas attīstīties un spēlēt labāk. Man ar to pietiek," LFF citē Nikolato teikto.
"Zaudētie vārti bija liela kļūda. Tiesa, katros vārtos kāds pieļauj kļūdu. Negribu nevienu kritizēt, taču mums šī situācija ir jāņem vērā un jāanalizē," turpināja Nikolato.
Latvijas izlases rīcībā bija tikai divi uzbrucēji, tādējādi vienlaikus laukumā bija tikai viens šīs pozīcijas spēlētājs. Neskatoties uz to, Nikolato ieskatā izlase šajā spēlētāju izvietojumā darbojusies labi.
"Labi sevi parādīja arī tie futbolisti, kuri laukumā devas no rezervistu soliņa. [Vārtsargam Frenkam Dāvidam] Orolam ir mana uzticība, viņam ir augsta kvalitāte. Mums ir vairāki labi vārtsargi, taču viņš bija pelnījis šo iespēju. Viņš to labi izmantoja. Ļoti aktīvs bija Kristaps Grabovskis, viņam ir laba pieeja spēlei. Viņš nav tas spēcīgākais futbolists, taču viņš tāds nav vienīgais komandā. Man ir vajadzīgi spēlētāji ar tādām prasmēm, kādas ir viņam," stāstīja Nikolato.
Lai gan Nikolato nepatīkot sūdzēties, viņš patiešām priecātos, ja vismaz vienu reizi viņam darbā ar izlasi būtu nometne, kurā ir pieejami visi labākie spēlētāji.
"Šajā ziņā šie gadi ir bijuši ļoti neveiksmīgi. Katrs iztrūkums mums ir liela problēma, mums nav tik plaša spēlētāju izvēle," teica Nikolato.
Otrdien Latvijas izlase Rīgā spēlēs ar Fēru salām, kas Pērnavā ar 0:1 (0:0) zaudēja Igaunijai.
Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.