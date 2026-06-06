Lukašenko apgalvo, ka nesūtīs armiju uz Ukrainu: "Vai mēs gribam kļūt par lielgabalgaļu?"
Pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka negrasās sūtīt savas valsts karaspēku karot pret Ukrainu, vēsta Baltkrievijas mediji.
"Vai mums tagad svešas gribas vadītiem jādodas karot uz Ukrainu? Vai mēs gribam tur kļūt par lielgabalgaļu? Nē, mēs to nevēlamies," paziņoja Lukašenko.
Baltkrievijas diktators piebilda, ka viņa valsts esot "gatava civilizētam dialogam" ar Ukrainu. "Mūsu mērķis nav karot. Mēs gribam būt miermīlīga tauta, gribam dzīvot mierā. Mēs vēlamies mieru un nesam to arī citām tautām," klāstīja diktators.
Tāpat Lukašenko mēģināja iestāstīt, ka Baltkrievija neesot ne agresorvalsts, ne līdzagresors, un apgalvoja, ka Minska darīšot visu iespējamo miera panākšanai.
"Karš ir katastrofa. Karš nekad nedotu mums iespēju pulcēties tā, kā mēs to darām šodien. Mums karš nav vajadzīgs. Uzvarēt mēs varam tikai mierā un miermīlīgā darbā," izteicās Baltkrievijas līderis.
Vienlaikus viņš nāca klajā ar pretrunīgu paziņojumu par Ukrainas un citu kaimiņvalstu iedzīvotāju "aizsargāšanu". "Es gribu, lai poļi, lietuvieši un ukraiņi mani sadzird. Mēs nevēlamies ar viņiem karot. Tomēr mēs vienmēr esam apņēmības pilni jūs aizsargāt," paziņoja Lukašenko.