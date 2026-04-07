Girgensons ar "Lightning" zaudē "Sabres" hokejistiem
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izbraukumā piedzīvoja zaudējumu mačā ar Bufalo "Sabres".
"Lightning" viesos Girgensona bijušajai komandai piekāpās ar 2:4 (1:2, 1:1, 0:1), pārtraucot divu panākumu sēriju.
Girgensons šajā mačā uz ledus bija 11 minūtes un 29 sekundes, no kurām trīs minūtes un trīs sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs metienus pa vārtiem neizpildīja, reizi zaudēja ripu, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja trijos no septiņiem iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Sabres" kluba labā, kurā Girgensons pavadīja savas NHL karjeras pirmās 11 sezonas, vārtus šajā mačā guva Alekss Taks, Džošs Noriss, Džeisons Zakers un Džeks Kvinss, bet viesu rindās ar precīziem metieniem izcēlās Džeiks Gencels un Ņikita Kučerovs, kuram tie bija 400. vārti NHL karjerā.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Lightning" ar 102 punktiem 77 spēlēs ieņem otro vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Otavas "Senators" hokejistiem.