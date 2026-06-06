Lomažs un Šiliņš kaldina "Neptunas" uzvaru pirmajā bronzas mačā
Latvijas basketbolisti Kārlis Šiliņš un Rihards Lomažs sestdien Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas sērijas pirmajā spēlē guva attiecīgi 15 un astoņus punktus, sekmējot Klaipēdas "Neptūnas" komandas uzvaru.
"Neptūnas" mājās ar 86:73 (31:14, 15:23, 23:25, 17:11) uzveica Panevēžas "Lietkabelis" komandu un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Šiliņš bija mājinieku rezultatīvākais spēlētājs, 21 minūtē un divās sekundēs realizējot abus divus divpunktu metienus, divus no trīs tālmetieniem un piecus no astoņiem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+13) un iekrāja 17 efektivitātes koeficienta punktus.
Lomažs laukumā bija 31 minūti un 37 sekundes, grozā raidīja divus no trīs divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus, izpildīja trīs neprecīzus tālmetienus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra trīs bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+15) un 15 efektivitātes koeficienta punktiem.
Pretiniekiem ar 25 punktiem izcēlās Kristians Kullamē.
Finālsērijā tiksies Kauņas "Žalgiris" un Utenas "Juventus".