Andžejs Ļebedevs otro dienu pēc kārtas paliek ārpus "Grand Prix" pusfināla
Latvijas motosportists Andžejs Ļebedevs sestdien Mančestrā ieņēma 14. vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" sezonas ceturtajā posmā, otro dienu pēc kārtas paliekot ārpus pusfinālistu pulka.
Pamatsacensību pirmajos divos braucienos Ļebedevs bija ceturtais un palika bez punktiem, bet no nākamajiem trīs vienā finišēja otrais, bet divos - trešais. Summā četri punkti deva 14. vietu, un, ja piektdien līdz pusfinālam pietrūka viena punkta, tad šoreiz vajadzēja divreiz vairāk punktu.
Finālā spraigā cīņā austrālietis Breidijs Kērcs no ceturtās pozīcijas aizcīnījās līdz pirmajai, otrais finišēja dānis Mihaels Jepsens Jensens, trešo vietu pēc sadursmes noturēja polis Bartošs Zmarzliks, kurš finišēja priekšā austrālietim Džekam Holderam.
Pēc četriem posmiem kopvērtējumā par līderi ar 65 punktiem kļuvis Kērcs, kuram ar 62 punktiem seko Zmarzliks, bet trešo vietu ar 55 punktiem ieņem Holders. Ļebedevs ar 23 punktiem ieņem 11. pozīciju.
2026. gadā "Grand Prix" sezonā paredzēti desmit posmi, no kuriem astotais augusta sākumā norisināsies Rīgā, bet noslēdzošais sezonas posms septembra beigās paredzēts Polijā.
Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, kamēr par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks.