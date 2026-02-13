"Tā ir nesaprotama divkosība!" Artūrs Irbe nosoda SOK lēmumu par Ukrainas sportista diskvalifikāciju
Leģendārais latviešu hokeja vārtsargs un Latvijas hokeja izlases treneris Artūrs Irbe intervijā "Sporta Studijā" pauda savu viedokli par Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumiem, kas skar Ukrainas sportistu Vladislavu Heraskeviču.
Viņš atgādināja, ka šobrīd norisinās karadarbība Ukrainas teritorijā, kur bojā iet ne tikai karavīri, bet arī civiliedzīvotāji, tostarp bērni, ģimenes un sportisti. Irbe norādīja, ka šādos apstākļos, kad vajadzētu būt Olimpiskajam mieram, diemžēl tas nenotiek. Viņš uzskata, ka cilvēkiem, kas zaudējuši dzīvības, jābūt godinātiem, un kritušos sportistus pieminot uz ķiveres, tas nebūtu jāuzskata par pārkāpumu.
Irbe norādīja, ka šī situācija liecina par divkosību Olimpiskajā kustībā, kur nav atļauts pieminēt upurus, pat ja viņi ir nevainīgi agresijas upuri.
"Ja Elvim uz ķiveres ir piemiņas zīme, kas veltīta Kivleniekam, tad tā ir jāņem nost? Tas ir pārkāpums?" uzsvēra Irbe, piebilstot, ka tas, ko viņš redz šajā gadījumā, ir "nesaprotama divkosība". Viņš uzskata, ka SOK lēmumi vairāk atspoguļo politiskas intereses un finanšu priekšrocības, nevis reālas vērtības un principus, kas saistīti ar sportu.
Turpinot par to, kas notiks, ja Krievijas un Baltkrievijas hokejistiem tiks atļauts piedalīties starptautiskās sacensībās, Irbe atklāja, ka viņa trenera karjera būs beigusies.
Jau ziņots, ka Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs paziņojis, ka SOK viņu ķiveres dēļ, kas godina Krievijas uzsāktā karā kritušo ukraiņu sportistu piemiņu, diskvalificējusi no Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm.
Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidente Kērstija Koventrija ceturtdien, 12. februārī, ap plkst. 8.15 sagaidīja sportistu skeletona trases augšgalā, aptuveni pusotru stundu pirms viņa paredzētās dalības sacensībās. Abi iegāja privātā zonā un īsi aprunājās, bet pēc sarunas sportists paziņoja, ka viņam liegta dalība olimpiādē.
Sportists vērsās Sporta arbitrāžas tiesā sakarā ar šo pieņemto lēmumu, taču tiesa noraidīja viņa prasību.