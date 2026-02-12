Latvijas izlases treneris iesniedzis protestu par ukraiņu skeletonista diskvalificēšanu
Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs iesniedzis protestu pret Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rīcību, diskvalificējot ukraiņu skeletonistu Vladislavu Heraskeviču no sacensībām, ziņo "Latvijas radio".
Jau ziņots, ka skandāls apvijis olimpisko spēļu vīriešu skeletona sacensības. Starptautiskā Olimpiskā komiteja liegusi sacensībās startēt ukrainim Vladislavam Heraskevičam, kurš uz savas ķiveres godināja Krievijas uzsāktajā karā kritušos ukraiņu sportistus.
Uz sacensībām ieradās Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidente Kērstija Koventrija, kas ceturtdienas rītā sagaidīja sportistu skeletona trases augšgalā, aptuveni pusotru stundu pirms viņa paredzētās dalības sacensībās. Abi iegāja privātā zonā un īsi aprunājās, bet pēc sarunas sportists paziņoja, ka viņam liegta dalība olimpiādē. SOK detalizēti sociālajos tīklos skaidroja savu lēmumu, bet olimpiskās hartas 50.2 punkts norāda, ka sportistiem ir liegts demonstrēt politisko, reliģisko vai rases propagandu olimpisko spēļu norises vietās.
Latvijas skeletona izlases galvenais treneris Ivo Šteinbergs parakstījis un iesniedzis oficiālu protestu pret SOK rīcību. https://t.co/Yz02WfKmIT— Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) February 12, 2026
Latvijas skeletona izlases treneris Ivo Šteinbergs, kas ir viens no publiski lielākajiem ukraiņu atbalstītājiem, ātri reaģējis un iesniedzis protestu pret SOK lēmumu. Vēl dienu pirms sacensībām Šteinbergs mudināja nepieļaut Heraskeviča diskvalifikāciju. Tāpat Eiropas kausa posmā Insbrukā Šteinbergs ar latviešu sportistiem protestēja pret agresorvalsts dalību neitrālo atlētu vidū un sastapās ar lielu organizatoru pretestību.
Jāmin, ka Heraskevičs nav vienīgais, kam Starptautiskā Olimpiskā komiteja liegusi izpaust savu vēstījumu caur ekipējumu. Viņš gan ir vienīgais no ukraiņiem, kurš ir diskvalificēts no sacensībām. Tā, piemēram, frīstaila slēpotājai Katerinai Kotsarai tika aizliegts startēt ar uzrakstu uz ķiveres "Esiet drosmīgi kā ukraiņi", bet ukraiņu šorttrekistam Oļeham Handei liegts startēt ar ķiveri, kuru rotā uzraksts "Kur ir varonība, tur nav galīgas sakāves".
Tikmēr krievi bez ierobežojumiem var ienest savus karogus norises vietās (šīs valsts sportisti vispār startē zem neitrālā karoga), kā arī nēsāt Padomju savienības logo attēlotus kreklus. Olimpiskās spēles noslēgsies 22. februārī.
FIDE President Dvorkovich cheering for Russian🇷🇺 athletes next to fans with Soviet shirt and flags at the winter olympics. pic.twitter.com/vZ2bOTi40c— Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 9, 2026