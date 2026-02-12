Latvijas amatpersonas nostājas diskvalificētā Ukrainas skeletonista pusē: "Piemiņas izrādīšana nav propaganda, bet cilvēcība"
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.
Latvijas amatpersonas nostājas diskvalificētā Ukrainas skeletonista pusē: "Piemiņas izrādīšana nav propaganda, bet cilvēcība"

Latvijas augstākās amatpersonas paudušas asu nosodījumu Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumam no olimpiskajām spēlēm diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču par kritušo sportistu pieminēšanu.

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV uzsver, ka šāds solis neatbilst nedz olimpiskajam garam, nedz pamatprincipiem par cieņu un solidaritāti.

"Piemiņas izrādīšana nav politiska propaganda, bet cilvēcība," pauž Siliņa.

Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tviterī paudis kritiku šādam SOK lēmumam, norādot, ka tas ir vienkārši nepareizs.

Savukārt ārlietu ministre Baiba Braže (JV) paudusi, ka Krievija katru dienu nogalina nevainīgus ukraiņus, uzsverot, ka Krievija nav neitrāla.

Viņa norāda, ka Heraskevičs tikai piemin kritušos komandas biedrus. "Tas ir cilvēcīgi, nevis politiski," uzskata Braže.

Latvijas izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) ir nosūtījusi oficiālu vēstuli SOK vadībai, paužot neapmierinātību ar SOK lēmumu diskvalificēt Ukrainas skeletonistu par kritušo tautiešu pieminēšanu, sociālajos tīklos paziņojusi politiķe.

"Lēmums aizliegt Ukrainas sportistiem izmantot ķiveres ar piemiņas simboliku un vienlaikus pielaidīgā pieeja padomju totalitārās ideoloģijas simbolu izmantošanai Olimpiskajās spēlēs ir nepieņemama," uzsver Melbārde.

Arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) paudusi, ka Latvija neatbalsta SOK lēmumu, uzsverot, ka šāds lēmums ir netaisnīgs un grauj uzticēšanos SOK.

Jau vēstīts, ka SOK ceturtdien īsi pirms sacensībām diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā.

