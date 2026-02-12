Latvijas amatpersonas nostājas diskvalificētā Ukrainas skeletonista pusē: "Piemiņas izrādīšana nav propaganda, bet cilvēcība"
Latvijas augstākās amatpersonas paudušas asu nosodījumu Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumam no olimpiskajām spēlēm diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču par kritušo sportistu pieminēšanu.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV uzsver, ka šāds solis neatbilst nedz olimpiskajam garam, nedz pamatprincipiem par cieņu un solidaritāti.
Pilnībā neatbalstu SOK lēmumu diskvalificēt Ukrainas skeletonistu par kritušo sportistu pieminēšanu. Šāds solis neatbilst nedz olimpiskajam garam, nedz pamatprincipiem par cieņu un solidaritāti. Piemiņas izrādīšana nav politiska propaganda, bet cilvēcība. https://t.co/szlXFSE2Wu— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 12, 2026
"Piemiņas izrādīšana nav politiska propaganda, bet cilvēcība," pauž Siliņa.
Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tviterī paudis kritiku šādam SOK lēmumam, norādot, ka tas ir vienkārši nepareizs.
IOC is simply wrong by disqualifying @heraskevych— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 12, 2026
Savukārt ārlietu ministre Baiba Braže (JV) paudusi, ka Krievija katru dienu nogalina nevainīgus ukraiņus, uzsverot, ka Krievija nav neitrāla.
Viņa norāda, ka Heraskevičs tikai piemin kritušos komandas biedrus. "Tas ir cilvēcīgi, nevis politiski," uzskata Braže.
This is neither right, nor fair @iocmedia ! Russia kills innocent Ukrainians every day, Russia is NOT neutral.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 12, 2026
V.Heraskevych just commemorates killed teammates - it’s human, not political. https://t.co/SvVlEXHxqk
Latvijas izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) ir nosūtījusi oficiālu vēstuli SOK vadībai, paužot neapmierinātību ar SOK lēmumu diskvalificēt Ukrainas skeletonistu par kritušo tautiešu pieminēšanu, sociālajos tīklos paziņojusi politiķe.
"Lēmums aizliegt Ukrainas sportistiem izmantot ķiveres ar piemiņas simboliku un vienlaikus pielaidīgā pieeja padomju totalitārās ideoloģijas simbolu izmantošanai Olimpiskajās spēlēs ir nepieņemama," uzsver Melbārde.
Arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) paudusi, ka Latvija neatbalsta SOK lēmumu, uzsverot, ka šāds lēmums ir netaisnīgs un grauj uzticēšanos SOK.
Jau vēstīts, ka SOK ceturtdien īsi pirms sacensībām diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Heraskeviču, kurš atteicās mainīt ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas uzsāktajā karā.