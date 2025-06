Krievijā turpinās hokeja murgi; Porziņģim gaidāma ļoti trauksmaina vasara. Atskats uz aizejošo nedēļu sportā

Herningā un Stokholmā aizvadītais hokeja pasaules čempionāts noslēdzās ar ASV hokejistu uzvaru pēc 64 gadu pārtraukuma. Par notikušo daudz sakāmā bija arī Krievijas presei, kur īpaši asus asmeņus meta mūsu leģendārā vārtsarga, tagad izlases trenera Artūra Irbes virzienā. Krievi, protams, notikušās meistarsacīkstes nivelē, jo aizvadītas bez viņu valstsvienības līdzdalības, turklāt to laikā arī oficiāli tika paziņots, ka olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā viņu izlases nebūs. Lielākā nejēdzība šoreiz padevusies Starptautiskajai hokeja federācijai (IHF), kuras rangā galvgalī nonākusi agresorvalsts. Fiziski tabulas augšgalā viņu nav, bet redzmi tās apakšā ar piebildi, ka nepiedalās pasaules čempionātu programmā un atalgoti ar skaidri uzrakstītu pirmo vietu. Bostonas “Celtics” jau sākuši runāt atklātu valodu, ka komandā varētu notikt lielas pārmaiņas, un viens no vārdiem, kuram pēc veiksmīga Eiropas čempionāta varētu būt liels pieprasījums spēlētāju tirgū ir mūsu Kristaps Porziņģis. Pagājušajā svētdienā šaurajās Monako ieliņās tika aizvadītas Pirmās formulas (F-1) sacīkstes, par kurām tika runāts daudz, jo to koncepts ļoti atšķiras no ierastā F-1 kalendārā. Ar traģēdiju noslēgusies Anglijas premjerlīgas uzvarētāju “Liverpool” sveikšana, bet mūsu Artūrs Žagars kļuvis par pirmo latvieti ULEB Eirolīgas čempionu. Stambulas “Fenerbahce” izšķirošās mūsu saspēles vadītājs gan noraudzījās no laukuma malas.