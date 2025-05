Intereses kritums pavasarī liek domāt par izspēles formāta maiņu Latvijas Basketbola līgā

“Esošajā situācijā Nacionālās līgas Top3 komandas - “Jelgava”, “Mārupe” un Gulbenes “Buki” ir tuvākie, kas varētu pacelties uz augšu. Ticu, ka ir aizmetņi tam, lai kādā brīdi tas arī notiktu. Ja apvienotajā līgā piedalītos 16 komandas - astoņas no Igaunijas un astoņas no Latvijas, tas atvieglotu kalendāra izveidi un būtu arī lielāks spēļu skaits.” Iepriekš publiski par vēlmi atgriezties augstākajā sabiedrībā izteikusies Gulbenes “Buki” vadība, kas LBL nespēlē kopš 2010. gada. Kluba vēsturē “Buki” trīs reizes augstākajā basketbola sabiedrībā izcīnījuši bronzas medaļas, to pašu paveicot Nacionālajā līgā pēdējās divās sezonās.