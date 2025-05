Karloss Sainss norāda, ka Monako sacīkstēs bijusi sazvērestība, kurā arī pats iesaistījies

“Tu brauc divas, trīs sekundes lēnāk par to ātrumu, ko ar mašīnu vari uzrādīt,” to, kas notika Monako GP sacensībās, skaidro Sainss. “Tādā veidā tu manipulē sacīksti un nedaudz manipulē tās iznākumu. Monako to izdarīt ir pārāk viegli. Citās trasēs, kur ir DRS un taisnes, to nevar izdarīt. Šodien to darīt jebkuram bija ļoti viegli.”