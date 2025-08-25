Igaunija ceļ pensionēšanās vecumu. Vai Latvija būs nākamā?
Igaunija paaugstinās pensionēšanās vecumu, ieviešot jaunu kārtību tā noteikšanai, kamēr Latvijā vēl pagaidām saglabājas līdzšinējais regulējums.
Igaunijā pensionēšanās vecuma pakāpeniska celšana sākās 2017. gadā, un līdz 2026. gadam tas sasniegs 65 gadus. No 2027. gada valstī stāsies spēkā jauna kārtība – pensionēšanās vecums būs atkarīgs no vidējā paredzamā mūža ilguma. Tādējādi pensionēšanās vecums Igaunijā būs 65 gadi un viens mēnesis.
Tas aprēķināts, balstoties uz Statistikas departamenta datiem par paredzamo dzīves ilgumu. Pamatojoties uz šiem datiem, valdība līdz 1. janvārim ik gadu apstiprinās jauno pensionēšanās vecumu, kas stāsies spēkā pēc diviem gadiem. Tātad no 2027. gada pensionēšanās vecums Igaunijā būs 65 gadi un viens mēnesis.
Latvijā arī vairākus gadus pakāpeniski tika celts pensionēšanās vecums, līdz 2024. gada beigās tas sasniedza 65 gadus. Tālākas izmaiņas pagaidām nav paredzētas. Varas gaiteņos par šo jūtīgo tēmu šobrīd nav pat nekādu plānu, īpaši, ņemot vērā, ka līdz vēlēšanām atlicis nedaudz vairāk nekā gads. Taču, raugoties uz bēdīgo demogrāfisko situāciju Latvijā, nākotnē šis jautājums noteikti kļūs aktuāls. Iespējams, ka tiks pārņemta Igaunijas formula – tā ir salīdzinoši saudzējoša un loģiski pamatota.