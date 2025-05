Vai dopings pārņem sportu? Ar “uzlaboto spēļu” konceptu jau pārspēj pasaules rekordu, bet riskus neizprot

BPC-157 ir peptīds, kas veicina audu ātrāku dzīšanu, un viens no sniegumu uzlabojošajiem preparātiem. “Mēs tagad sākam redzēt arī nopietnas ilgtermiņa sekas, kas rodas no steroīdu lietošanas pētījumos,” viņš piebilda. “Tādas lietas kā reproduktīvā funkcija vai libido vienkārši pazūd, un nav skaidras izpratnes par to, kāpēc. Cilvēka hormonu līmenis šķiet normāls, bet to funkcijas nav.”