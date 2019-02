Ar cepuri galvā un cimdiem rokās - svinībās. Stila eksperte vērtē, vai tas ir piedienīgi

Etiķete prasa, lai vīrieši vienmēr noņemtu cepuri, ieejot telpās, taču uz sievietēm šī prasība attiecas tikai tad, ja cepure tiek nēsāta kā virsapģērbs, kas silda.

Ja cepure ir vakartērpa, ansambļa sastāvdaļa, tā tiek atstāta galvā visu vakaru, pat sēžoties pie galda. Agrākos laikos sievietēm nepiedienēja iziet no mājas bez galvassegas, kas nozīmē arī to, ka neklājās to noņemt publiskās vietās, arī restorānā.

Izvēloties cepuri pasākumam, jāatceras arī fakts, ka ar tās stilu un izmēru varam norādīt uz stāvokli konkrētajā sabiedrībā. Tas nozīmē, ka viešņai nevajadzētu uzvilkt lielāku cepuri kā galvenajai pasākuma vaininiecei. Kā piemērs varētu būt kāzas, kad līgavas mātes cepurei nevajadzētu būt mazākai kā citu viešņu galvassegām, taču arī ne pārlieku lielai, lai nenovērstu uzmanību no līgavas.

Greznos saviesīgos pasākumos dāmas var ierasties arī ar kleitai pieskaņotiem cimdiem, kurus nenovelk reizē ar virsdrēbēm. Ja cimdi ir tērpa sastāvdaļa, tie var tikt atstāti, ieejot telpās, sasveicinoties un arī dejojot. Taču etiķete prasa novilkt cimdus, kad sēžamies pie ēdamgalda. Tāpat arī smēķējot vai spēlējot kāršu spēles, cimdiem ir jābūt novilktiem.

Saistītās ziņas Stila padomi: šādi apģērbi vīriešiem nepatīk (+ foto, kā tas izskatās) Tirgū parādījies jauns džinsu modelis. Tu tādus vilktu? Pasaulē skaistākā arāba sieva faniem šķiet nepatīkama