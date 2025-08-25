Latvijas nodokļu sistēma viena no netaisnīgākajām Eiropā, liecina pētījums
Jaunākais “Eurobarometer” pētījums, kas veltīts nodokļu politikai, liecina, ka sabiedrība vēlas nodokļu politikas pārmaiņas, kas nodrošinātu lielāku taisnīgumu un ņemtu vērā arī vides aspektus.
2024. gadā 80% respondentu piekrita, ka lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem būtu jāmaksā minimālais nodoklis katrā valstī, kur tie darbojas.
Gandrīz divas trešdaļas aptaujāto (65%) atbalsta nodokļa ieviešanu bagātākajiem cilvēkiem (0,001%), lai nodrošinātu vismaz minimālu nodokļu slogu. Lielākais atbalsts šādai idejai reģistrēts Ungārijā (78%), Bulgārijā (71%) un Horvātijā (71%).
Runājot par nodokļu taisnīgumu, tikai katrs piektais ES iedzīvotājs uzskata, ka nodokļu maksājumi viņa valstī lielā mērā ir proporcionāli ienākumiem un bagātībai. Lielākā daļa aptaujāto ir daudz skeptiskāki.
Par vistaisnīgākajām nodokļu sistēmām iedzīvotāji uzskata Somiju un Luksemburgu, savukārt Latvija, Čehija, Lietuva un Polija ierindojas pašās zemākajās vietās.
Starp tiem, kas piekrīt nodokļu palielināšanai, lai uzlabotu valsts pakalpojumus, gandrīz puse vispirms to piemērotu tabakai un alkoholam, bet trešdaļa – investīciju ienākumiem, piemēram, noguldījumiem vai nekustamā īpašuma īrei.
Gandrīz seši no desmit Eiropas Savienības pilsoņiem atbalsta fiskālos pasākumus, lai mazinātu videi kaitīgu preču un piesārņojošu energoresursu izmantošanu vai patēriņu. Lielākā daļa par prioritāti uzskatītu nodokļus vienreizlietojamai vai grūti pārstrādājamai produkcijai, pēc tam – plastmasai un siltumnīcefekta gāzu emisijām.