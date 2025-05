Krievijā ārdās par Artūra Irbes nevēlēšanos redzēt agresorvalsti olimpiādē: "Rīt viņš bērnu nogalinās!"

„Lai viņš neuztraucas par Krieviju. Lai labāk uztraucas par savu mazo, bet it kā lepno Latviju. Lai nodarbojas ar savām lietām, attīsta sportu savā valstī, raksta grāmatas, uzņem filmas, trenē. Par Krieviju nav jāpārdzīvo, mums, atšķirībā no Baltijas valstīm, ir daudz darba. Viņiem taču ir tik garlaicīgi, visi izklīduši, palikusi trešā daļa iedzīvotāju. No garlaicības viņi izgudro visādas pasakas un komentē lietas, kas viņiem nav jākomentē. Turklāt tas izskatās neprofesionāli un diletantiski. Tāpēc nav vērts pievērst uzmanību šādiem izteikumiem – to vēl būs daudz. Kā man teica vecāki – viss nāk no dīkdienības,” intervijā “Vseprosport.ru” izteicās Krievijas Valsts domes deputāts Dmitrijs Sviščovs. “Neviens viņu nepierunās braukt uz Olimpiskajām spēlēm. Un neviens īpaši nepārdzīvos, ja viņš tur neieradīsies. Viņam vajadzētu vairāk nodarboties ar savas komandas lietām, nevis Krievijas hokejistu iespējamo dalību. Lai gan Irbes motivācija zināmā mērā ir saprotama – tur ir gan politiska pieskaņa, gan aprēķins. Mūsu izlase ir viena no pasaules hokeja līderēm. Kamēr mūs nav, tādām komandām kā Latvija pieaug iespējas sasniegt labāku rezultātu.”