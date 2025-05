Losandželosā pie Dončiča vai Goldensteitā pie Karija? Kristapam Porziņģim vasarā prognozē jaunu komandu NBA

Iespējams, to, ka Bostona no Kristapa šajā vasarā varētu šķirties, varēja noprast arī no kluba ģenerālmenedžera un basketbola operāciju prezidenta Breda Stīvensa. “Viņš spēlēs Latvijas izlases sastāvā Eiropas čempionātā, kas, manuprāt, viņam nāks tikai par labu.” Jāatceras, ka 2023. gadā, kad Bostona veica maiņu Kristapa iegūšanā, tieši komandas nostāja (uz Rīgu ieradās pat “Celtics” atsevišķi personāla darbinieki) viņa veselības problēmās ar pēdu bija viena no noteicošajām lēmumā izlaist Pasaules kausa finālturnīru. Stīvenss atklāja, ka lielāka skaidrība par komandas virzību būs ap NBA drafta laiku (notiks naktī uz 26. jūniju).