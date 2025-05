Jāņa Timmas ģimenes juriste atklāj nezināmus faktus par Annas Sedokovas privāto dzīvi

Neviens neparedzēja, ar kādu traģēdiju beigsies Annas Sedokovas šķiršanās no Jāņa Timmas. 9. decembrī viņi oficiāli pārstāja būt vīrs un sieva, bet naktī no 16. uz 17. decembri basketbolists tika atrasts miris Maskavas piecstāvu kāpņu telpā. Visi nekavējoties steidza apsūdzēt bijušo "VIA gras" solisti, ka viņa novedusi vīrieti līdz pašnāvībai.