Krievu “žurnālista” Pāvela Paniševa domas lidojums, protams, sākas ar vārdiem: “Mūsu izlase, nepiedaloties turnīrā, tomēr pakāpās uz augšu” – šis absurds ticis ievērots un izcelts Krievijā. Jauns.lv jau vēstīja, ka pretēji jebkādai loģikai, par IIHF ranga līderiem pēc šī pasaules čempionāta kļūs Krievija, kas meistarsacīkstēs nav piedalījusies jau četrus pasaules čempionātus, tā turpina kāpt rangā. Iemesls vienkāršs no sacensībā atstādinātā nācija ik gadu tiek klasificēta kā trešā spēcīgākā izlase, kādu vietu tā rangā ieņēma pirms kara uzsākšanas Ukrainā. Pērnā gada rudenī Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) paziņoja, ka Krievija rangā vairs neatradīsies, kamēr tās dalība sacensībās netiks atjaunota, tomēr IIHF mājaslapā pieejamajā rangā tā ir nobīdīta zem aktuālās tabulas ar piebildi “nepiedalās pasaules čempionātu programmā”, bet punktu skaits un provizoriskā vieta (ja piedalītos programmā) ir skaidri un gaiši redzama. Savukārt pašā rangā konkrētā vieta ir izlaista. “Gaidām” to brīdi, kad IIHF būs savilkuši tabulu un publicēs to bez pirmās vietas.