Krievija pie NATO robežas ceļ milzu spiegošanas kompleksu
Tikai dažu desmitu kilometru attālumā no NATO robežas Kaļiņingradā top noslēpumaina Krievijas militārā būve, ko satelītattēlos pamanījuši Rietumu pētnieki.
Satelītattēlos redzams noslēpumains objekts Kaļiņingradā – septiņi simetriski gredzeni, kurus ieskauj augsts žogs. Tā diametrs sasniedz 1,6 kilometrus, un eksperti uzskata, ka tā varētu būt milzu novērošanas sistēma, kas spēj pārtvert sakaru un militāros signālus dziļi Eiropā.
📡 Russia is building a giant “ear-shaped” antenna in the Kaliningrad region — just 25 km from the Polish border— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2025
Western researchers spotted the mysterious structure on satellite images: seven symmetrical rings surrounded by a tall fence. The facility’s diameter reaches 1.6 km.… pic.twitter.com/4mDOGxLgtz
Kā norāda pētnieki no izmeklēšanas projekta “Tochnyi”, iespējamā spiegošanas iekārta atrodas Kaļiņingradas apgabalā — starp NATO dalībvalstīm Poliju un Lietuvu. Viņi ziņo, ka objekts sācis veidoties 2023. gada martā un nu jau ir gandrīz pabeigts.
Šāda veida CDAA stacijas plaši izmantoja ASV un PSRS Aukstā kara laikā, lai noteiktu signālu virzienu, veiktu elektronisko izlūkošanu un sazinātos ar zemūdenēm. Krievija, iespējams, šo objektu izmantos, lai pārtvertu NATO radio sakarus un noteiktu to atrašanās vietas. Satelītattēlu analīze rāda, ka antenu masīva diametrs var sasniegt līdz 1600 metriem, kas ir ievērojami vairāk par līdz šim zināmo CDAA izmēriem.
Lai gan pētnieki atzīst, ka “grūti izdarīt galīgu secinājumu” par objekta būtību, vairākas pazīmes liecina, ka tas tiešām varētu būt CDAA: apļveida plānojums ar regulāriem izrakumiem antenu uzstādīšanai, no centra stiepjas tranšejas iespējamiem kabeļiem, teritoriju norobežo drošības žogs un kontrolpunkts.
Satelītattēlos redzami vismaz seši apļveida loki ar vienmērīgiem augsnes izrakumiem gar visu perimetru. Apkārtējais mežs ir izcirsts, un 2023. gada vasarā uzsliets sienas perimetrs.
“Tochnyi” analītiķi uzsver, ka šāda objekta izvietojums Kaļiņingradā ir stratēģiski loģisks, jo tas ļautu Krievijai uzraudzīt NATO elektronisko komunikāciju visā Austrumeiropā un Baltijas reģionā, sazināties ar zemūdenēm Baltijas jūrā un Atlantijā, kā arī papildināt Krievijas elektroniskās karadarbības doktrīnu.
Viņi secina, ka šis objekts, lai gan vēl top, visticamāk, kļūs par centrālu mezglu Krievijas stratēģiskajā signālu izlūkošanas un sakaru tīklā. Tas esot “tilts starp Aukstā kara tehnoloģijām un mūsdienu militāro doktrīnu, kas balstās uz novērošanu un informācijas pārākumu.
Kaļiņingrada ir stipri militarizēts un ģeopolitiski stratēģiski svarīgs reģions Kremlim — tas ir Krievijas rietumu punkts un nodrošina pieeju Baltijas jūrai.