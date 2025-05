Labākais AHL vārtsargs. Artūrs Šilovs turpina mirdzēt hokeja pavasaros

Mūžībā aizgājušais Matīss Kivlenieks AHL izslēgšanas mačos ar Klīvlendas “Monsters” nemaz neiekļuva. No 2017. līdz 2021. gadam viņam statistika regulārā turnīra ietvaros bija no 2,25 līdz 3,21 vidēji spēlē ielaistiem vārtiem un no 87,3 līdz 92,9% atvairītiem metieniem. Labākā statistika demonstrēta 2020./2021. gada sezonā, kad astoņās spēlēs Kivleniekam 2,25 ielaisti vārti un 92,9% atvairīti metieni.