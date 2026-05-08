Triki, kā izvēlēties labākās saulesbrilles - kuras gan sargā acis, gan stilīgi izskatās
Saulesbrilles izvēlamies atbilstoši savai gaumei, kā arī, vadoties pēc modes tendencēm, tomēr to galvenais uzdevums ir nevis nevainojami papildināt tēlu, kas nav mazsvarīgi, bet aizsargāt acis no spilgtas gaismas un UV starojuma.
Konsultē OC VISION produktu vadītāja Inga Šakare.
Vai visas saulesbrilles aizsargā pret UV starojumu?
Diemžēl ne visas tirgū pieejamās saulesbrilles pilda šo tik svarīgo funkciju. Maldīgi ir domāt, ka, jo tumšākas briļļu lēcas, jo labāka aizsardzība pret sauli. Patiesībā tumšas saulesbriļļu lēcas bez UV filtra ir redzei bīstamākas nekā staigāšana bez tām, jo aiz tumšas lēcas acu zīlīte paplašinās, līdz ar to tīklenē nonāk vēl vairāk kaitīgā starojuma. Tas var veicināt kataraktas veidošanos un citas acu slimības.
Pērkot saulesbrilles, obligāti apskati informāciju uz etiķetes. Izvēlies tādas, kur norādīts UV400 vai 100 % UV protection (aizsardzība). Tas nozīmē, ka lēcas bloķē ultravioletos starus līdz 400 nanometru viļņa garumam. Pērc tikai tādas saulesbrilles, kam ir CE marķējums, kas apliecina atbilstību Eiropas drošības standartiem.
Lēcu tumšumu iedala kategorijās no 0 līdz 4. Mākoņainam laikam vai pilsētvidei piemērotas ir vidēji gaišas jeb 2. kategorijas lēcas. Šādas saulesbrilles sniegs atvieglojumu acīm, turklāt tās var neņemt nost, ieejot telpās. Saulainai dienai, dzīvošanai pludmalē labāk izvēlies 3. kategorijas lēcas.
Kādas krāsas lēcas izvēlēties?
Patlaban aktuālas ir krāsainas tonētas lēcas. Tas ir lielisks modes aksesuārs, bet pārdomā, vai lēcu krāsa netraucēs apkārtējās vides dabiskai uztverei.
Pelēkas lēcas ir visneitrālākās, tās nemaina krāsu uztveri, tikai samazina spilgtumu. Piemērotas valkāšanai ikdienā un auto vadīšanai.
Brūnas un dzintara krāsas lēcas uzlabo kontrastu un dziļuma izjūtu, jo bloķē zilo gaismu. Labas, ārā spēlējot dažādas spēles, nodarbojoties ar sportu, makšķerējot, strādājot dārzā.
Zaļas lēcas līdzsvaro krāsas, un acis mazāk nogurst no spilgtas gaismas. Piemērotas, dodoties uz pludmali, skatoties koncertus, sporta spēles, kā arī tad, kad ilgstoši jābūt tiešos saules staros.
Dzeltenas un oranžas lēcas sniedz maksimālu kontrastu netiešos saules staros, kad mēdz teikt, ka gaisma ir spiedīga. Saulainā laikā šādas brilles pastiprinās jau tā spilgtās gaismas ietekmi.
Kā pareizi kopt jaunās saulesbrilles?
Tīrīšanai izmanto tikai mikrošķiedras drāniņu un speciālu briļļu tīrīšanas šķidrumu. Kad nelieto brilles, vienmēr liec tās cietajā maciņā. Neatstāj tās uz auto priekšējā paneļa, jo lielais karstums var sabojāt lēcu pārklājumus (piemēram, antirefleksu vai polarizāciju), kā arī deformēt ietvaru. Pēc pludmales vai kādas putekļainas vietas apmeklējuma vēlams brilles vispirms noskalot tekošā ūdenī, lai atbrīvotos no netīrumiem, nožāvēt un tikai pēc tam apstrādāt ar speciālajiem briļļu tīrīšanas līdzekļiem. Šādi izvairīsies no lēcu saskrāpēšanas.
Svarīgi!
Nekautrējies brilles pielaikot, lai pārliecinātos, ka tev tās būs ērtas. Uzliec brilles un pasmaidi – ja tās uzsēžas uz vaigiem, lūko pēc cita modeļa. Pārliecinies, ka brilles nespiež deniņus, neatrodas pārāk tālu no sejas vai pārāk zemu uz deguna. Ideālā variantā tām jānosedz acis arī no sāniem, lai gaisma neiekļūtu gar malām. Pašlaik ir modē brilles nēsāt, noslidinātas uz deguna gala. Šādā pozīcijā saulesbrilles zaudē savu funkciju kā aizsarglīdzeklis, jo nav priekšā acīm.