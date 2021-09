Kāpēc ne visām der masīvas saulesbrilles?

Mums, dāmām, saulesbrilles nepieciešamas, lai neveidotos tik nevēlamās krunciņas ap acīm un, protams, lai pasargātu acis spožajos saules staros un brīvi pārredzētu brauktuvi, sēžot pie auto stūres. Veikalu piedāvājumā ir visdažādākās saulesbrilles – kā atrast sev piemērotākās?

1. Ja tās būs tavas vienīgās saulesbrilles, kas izmantojamas visiem dzīves gadījumiem, tām jābūt galvenokārt praktiskām. Brilles nedrīkst būt pārāk gaišas, tām jāspēj pasargāt tavas acis. Neiesaku arī izvēlēties neko īpaši modernu, kas būs aktuāls tikai vienu sezonu; labāk izraugies klasisku modeli. Tāpat neiesaku kā vienīgās izvēlēties īpaši aptumšotas brilles ar spoguļu efektu. Ja tādas uzliksi, piemēram, uz dārza ballīti, pārējiem nebūs patīkami ar tevi sarunāties, jo viņi nespēs pat nojaust, kurp vērsts tavs skatiens.

Foto: Shutterstock

2. Iegādājoties saulesbrilles, atvēli sev gana daudz laika, lai tās piemērītu, paturētu uz acīm un sajustu, cik tās ir ērtas un labi pieguļ tieši tavai sejai. Pievērs uzmanību kājiņu garumam – tām jābūt piemērotām tavai sejas formai, lai brilles nenospiestu degunu vai, tieši otrādi, visu laiku neslīdētu tuvāk degungalam.

3. Neaizmirsti par saulesbriļļu izmēru! Pirmkārt, tas ietekmē to, cik labi brilles pasargā no saules, otrkārt, tas var vizuāli izmainīt tavas sejas proporciju. Ja brilles būs par šauru, seja aiz tām izskatīsies it kā par lielu. Ja tev ir smalka seja un izvēlēsies pārāk masīvas brilles, tad riskē aiz tām izskatīties pēc mazas pelītes.

