Jūrmalā notiks svinīgs koncerts "GALA GALANTE. Viva La Musica!"
22. augustā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, norisināsies viens no nozīmīgākajiem šīs vasaras muzikālajiem notikumiem - koncerts “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, kas veltīts prestižās starptautiskās balvas "Baltijas Balva/Baltic Awards" laureātiem.
Pēc operdīvas Ineses Galantes ielūguma svinīgajā vakarā uz skatuves kāps spoži Latvijas un ārvalstu mākslinieki. Vienā koncertā, pēc tradīcijas, satiksies pasaulē atzīti vokālisti, izcili instrumentālisti un spilgti mūsdienu skatuves solisti, lai klausītājiem dāvātu patiesi izcilu muzikālu piedzīvojumu.
Programmā skanēs gan slavenas ārijas, gan publikas iemīļoti pasaules mūzikas skaņdarbi dažādos žanros – no operas līdz džezam - oriģinālās aranžijās, negaidītos duetos un ansambļos, kas kļuvuši par GALA GALANTE koncertu raksturīgo iezīmi.
Šogad koncerts izskanēs ar īpašu itālisku noskaņu - par vakara īpašo viesi kļūs izcilais itāļu operdziedātājs Džordžo Berrudži (Giorgio Berrugi), viens no mūsdienu vadošajiem tenoriem, kuru Plasido Domingo nodēvējis par savu radošo mantinieku. Svinīgajā koncertā uzstāsies: harizmātiskais tenors Dmitro Popovs (Dmytro Popov, Ukraina), izteiksmīgā izpildītāja un plaša vokālā diapazona īpašniece Elīna Nečajeva (Elina Nechayeva, Igaunija), spožais pianists Andrejs Osokins, dinamiskais un ekspresivais NICO Ensemble (Lietuva), viena no spožākajiem jaunās paaudzes soprāniem Annija Kristiāna Ādamsone, dziļā tembra bass Edgars Ošleja, jaunais virtuozs, 12 gadīgais pianists, īsts “brīnumbērns” Gustavs Kalējs, kā arī citi mākslinieki. Orķestri vadīs slavenais diriģents Ekharts Viciks (Ekhart Wycik, Vācija). Uz vienas skatuves visus šos izcilos māksliniekus apvienos operdīva, Baltijas Balva / Baltic Awards atlases Komitejas priekšsēdētāja Inese Galante.
Pasākumā piedalīsies arī “Oskara” un “Golden Globe” balvām godalgotās animācijas filmas “Straume” producents, “Baltijas Balvas / Baltic Awards” laureāts un atlases Komitejas goda loceklis Matīss Kaža.
Tradicionāli vakars sāksies ar svinīgu viesu uzņemšanu uz sarkanā paklāja, kurā piedalīsies slaveni un ietekmīgi kultūras, biznesa un politikas aprindu pārstāvji. Svētku koncerts, kas veltīts Baltijas valstu izcilākajiem sasniegumiem zinātnē, arhitektūrā, mākslā un mūzikā, vienuviet pulcēs 2026. gada balvas "Baltijas Balva/Baltic Awards" laureātus, atlases goda komitejas locekļus, projekta partnerorganizāciju pārstāvjus no Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm, diplomātus, uzņēmējus un goda viesus no visas pasaules.
Talantīgi mākslinieki, izcili priekšnesumi un eleganta publika radīs īpašu, neaizmirstamu atmosfēru, pārvēršot Jūrmalu par Eiropas kultūras centru - Latvijas Rivjēru. Vakars solās būt piepildīts ar muzikāliem pārsteigumiem, negaidītiem mākslinieciskiem risinājumiem un spilgtām, pozitīvām emocijām, kas vēl ilgi sildīs un iedvesmos.