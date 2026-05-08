Rodrigo Ābola pārstāvētā "Flyers" nonāk viena zaudējuma attālumā no sezonas beigām
Trešo zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Austrumu konferences pusfināla sērijā pret Karolīnas "Hurricanes" ceturtdien piedzīvoja Filadelfijas "Flyers" komanda, kurai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols.
"Flyers" savā laukumā piekāpās ar 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-3. Mača 18. minūtē pirmos vārtus viesu labā skaitliskajā vairākumā guva Džordans Stāls, bet otrā perioda trešajā minūtē Zīgress panāca izlīdzinājumu. Perioda izskaņā Džeilens Četfīlds mazākumā atjaunoja "Hurricanes" pārsvaru, bet trešajā periodā vēl divus vārtus viesu labā guva Andrejs Svečņikovs un Nikolajs Ēlerss.
"Flyers" komandai traumas dēļ joprojām nevar palīdzēt Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. Kā preses konferencē pirms pēdējām Latvijas izlases pārbaudes spēlēm pret Norvēģiju atklāja Rūdolfs Kalvītis, tad viņš trenējoties individuāli. Ar Ābolu tiekot uzturēts kontakts un pēc "Flyers" sezonas beigām tiks paziņots par iespējamo spēlētāja pieejamību pasaules čempionātam.
Karolīnas komandai šī bija septītā uzvara pēc kārtas šī gada Stenlija kausa izcīņā. Pirmajā kārtā "Hurricanes" ar 4-0 pārspēja Otavas "Senators", bet Filadelfijas komanda pirmajā kārtā sērijā ar 4-2 pieveica latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins". Arī sērijas nākamā naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika notiks Filadelfijā.
Līdz šim NHL vēsturē Stenlija kausa izcīņā no 0-3 sērijā spējušas atspēlēties un uzvarēt tikai četras komandas - Toronto "Maple Leafs" tālajā 1942. gadā, Ņujorkas "Islanders" 1980. gadā, pati "Flyers" 2010. gadā un Losandželosas "Kings" kā pēdējā 2014. gadā.
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.