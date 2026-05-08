"Un tagad es esmu vainīgs?" - Kaspars Kambala nāk klajā ar jauniem apvainojumiem bijušās sievas Džesikas virzienā
Šovā "Slavenības. Bez filtra" sportista Kaspara Kambalas vizīte Turcijas iepirkšanās centrā kopā ar sievu Olgu pārvērtās smagā atmiņu un pārmetumu virpulī.
Atrodoties pie sena paziņas, kurš tirgo ādas izstrādājumus, basketbolists neviļus vilka paralēles ar kādreizējiem laikiem, kad šeit pat tērēja naudu bijušās sievas iegribām. Šīs asociācijas atvēra vecas brūces par atsvešinātību no dēla un aizvainojumu pret bijušo dzīvesbiedri par viņas publiskajiem apvainojumiem. Kamēr Olga piemērīja ekskluzīvus tērpus, Kaspars mēģināja apvienot patīkamo ar lietderīgo, apspriežot biznesa darījumus ar tirgotāju. Viņš ierosināja sievai pašai kļūt par modeļu seju un tādā veidā tikt pie jauna apģērba, ko viņa uztvēra kā zināmu pazemojumu. Sportists gan aizstāvēja savu izvēli, norādot, ka pie viņa drauga atrodami "augstākās klases kažoki", tomēr Olga šo ideju par "nopelnīt kažoku" vērtēja kritiski.
Kambalu pāra kāzas pieczvaigžņu viesnīcā "Baltic Beach Hotel"
Situācija kļuva saspringta, kad vīrs aicināja sievu pozēt fotogrāfijām, solot tās izvietot savos sociālajos tīklos: "Tu vari nomodelēt pāris jakas, un es pats likšu profilā." Kad Olga izrādīja nepatiku pret šādu publisku kaulēšanos un pauda vēlmi atgriezties viesnīcā, Kaspars nesavaldījās un sāka salīdzināt pašreizējo situāciju ar dāsnumu, ko savulaik izrādījis pret bijuši sievu Džesiku.
Kaspars neslēpa nogurumu no situācijas, kurā viņa pagātne joprojām diktē esošo ikdienu. Viņš atceras, ka nekad nav taupījis līdzekļus bijušajai sievai, pērkot dārgas dāvanas, taču pretī saņēmis tikai liegumu tikties ar savu atvasi: "Zini, no kā es esmu noguris? Ka te viena tāda mana bijusī, kurai es te jakas pirku... šitā liku jakas, gredzenus, briljantus, visu liku, un viņa tagad raksta, ka viņas dēlam, ar ko viņa man neļāva komunicēt, neskaitu viņam uz cietumu naudu!" Sportistu sanikno fakts, ka tagad, kad dēls izcieš sodu cietumā, no viņa tiek pieprasīta finansiāla palīdzība, lai gan gadiem ilgi kontakts ticis liegts. Viņš ironiski izsakās par argumentu, ka tikšanās ar tēvu "tas neesot licies droši", un nesaprot, kāpēc viņam tagad būtu jāuzņemas atbildība par dēla rīcību, kas novedusi pie ieslodzījuma.
Kambala neslēpa savu sašutumu: "Kāpēc es neuzliku 200 dolāru uz grāmatām dēlam cietumā? Kāpēc tu man neļāvi runāt ar dēlu? Ar kuru neļāvi runāt 18 gadus un kuru tu izaudzināji, lai viņš tiktu cietumā? Un tagad es esmu vainīgs, ka es viņam vēl naudu neaizsūtu?" Viņš arī apšauba nepieciešamību sūtīt prāvas summas uz cietumu, kur pamatvajadzības ir nodrošinātas, un gaida iniciatīvu no dēla puses: "Viņš varbūt man uzrakstīs vēstuli? "Zini, fāteri..." Jo es viņam esmu rakstījis un darījis... Kad viņš man uzrakstīs?"
Olga veltīgi centās vīru nomierināt, jo Kasparu bija aizskāruši komentāri sociālajos tīklos, kur viņam pārmet atpūtu kopā ar sievu laikā, kad dēlam nepieciešami līdzekļi ieslodzījumā. Basketbolists uzsvēra, ka viņa dāsnums pret tuviniekiem nekad nav bijis ierobežots, taču viņš nespēj pieņemt nepamatotus maksājumus par dēla nepareizajām izvēlēm. Kad sieva lūdza viņu pārlieku neaizsvilties, Kaspars noslēdza diskusiju ar asu repliku: "Es uzvelkos? Kā es varu neuzvilkties? Tu neesi to redzējusi – b*eģ, viņa man te kaut ko "topī" un komentē, ka mēs esam atvaļinājumā!"