Čempione "Thunder" turpina būt pārliecinoša NBA "play off", Detroitas "Pistons" dubulto pārsvaru
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra konferenču pusfinālos ceturtdien pie otrajām uzvarām tika favorītes Oklahomasitijas "Thunder" un Detroitas "Pistons".
Rietumu konferences pusfināla mačā regulārā čempionāta uzvarētāja un pagājušās sezonas čempionvienība "Thunder" savā laukumā ar 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27) pieveica Losandželosas "Lakers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-0. Čempione pagaidām izslēgšanas spēlēs nav zaudējusi ne spēlē - pirmajā kārtā klubam pietika ar minimālajām četrām spēlēm, lai pārspētu Fīniksas "Suns".
OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!— NBA (@NBA) May 8, 2026
Chet: 22 PTS
SGA: 22 PTS
Mitchell: 20 PTS
Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz
Uzvarētāju rindās pa 22 punktiem katrs guva Čets Holmgrens un Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 20 punktus pievienoja Eidžejs Mičels. "Lakers" sastāvā, kurai joprojām nevar palīdzēt traumētais Luka Dončičs, 31 punktu sakrāja Ostins Rīvzs, 23 punktus guva veterāns Lebrons Džeimss, bet 18 punktus sakrāja Rui Hačimura.
Sērijas nākamās divas spēles norisināsies Losandželosā, pirmajam no mačiem notiekot naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika. Otrajā Rietumu konferences pusfināla pārī Minesotas "Timberwolves" un Sanantonio "Spurs" duelī rezultāts sērijā ir 1-1.
Tikmēr Austrumu konferences pusfinālā Detroitas "Pistons" ceturtdien savā laukumā ar 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22) pieveica Klīvlendas "Cavaliers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot vadību 2-0.
Cade steered Detroit to victory in Game 2!— NBA (@NBA) May 8, 2026
🏀 25 PTS
🏀 10 AST
🏀 2 BLK
🏀 3 3PM
Pistons take 2-0 series lead in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/fgcjPTaxzn
Mājinieku rindās ar 25 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Keids Kaningems, 21 punktu guva Tobiass Heriss, bet 19 punktus sakrāja Dankans Robinsons. "Cavaliers" sastāvā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Donovans Mičels, bet Džarets Allens guva 17 punktus. Vēl divciparu skaitli gūtajos punktos sasniedza tikai Džeimss Hārdens, kurš maču noslēdza ar desmit punktiem. Sērijas trešā spēle Klīvlendā tiks aizvadīta sestdienas vakarā pēc Latvijas laika.
Austrumu konferences otrajā pusfināla pārī Ņujorkas "Knicks" ir vadībā 2-0 sērijā ar Filadelfijas "76ers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".