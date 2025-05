Žanna Dubska par aktuālo saulesbriļļu modē: "Nepareizi izvēlētas saulesbrilles var ļoti sabojāt seju"

“Pielaikojot brilles, iesaku atlasīt vairākus modeļus, likt brilles uz acīm un fotografēt sevi dažādos rakursos. Svarīgs priekšnosacījums – telefonam jāatrodas tieši pretim, lai tas būtu kā drauga acis, kas uz jums skatās. Tāpat nedrīkst bildēties ar muguru pret logu, pret to jāpavērš seja, lai no loga atspīd gaisma. Ja ir mākslīgais apgaismojums, tad paceliet seju pret gaismu, nevis otrādi, kad gaisma krīt no augšas un veido ēnas.