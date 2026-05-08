“Ļoti laba bilde!” Rīgas domniekam Ringoldam Balodim “Facebook” iepatikusies kāda vīrieša fotogrāfija krievu desantnieku formā
Pētot politiķu aktivitātes sociālajos tīklos, ik pa laikam sanāk nejauši uzdurties uz interakcijām, kuras liek uzdot jautājumus. Tāds moments pavisam noteikti ir Rīgas domes deputāta Ringolda Baloža (LPV) saziņa ar kādu vīrieti “Facebook”, kura bilde krievu desantnieka kostīmā ar Krievijas Gaisa desanta karaspēka (VDV) karogu fonā domniekam ļoti iepatikusies.
Pašai fotogrāfijai, kurā redzams “Facebook” lietotājs “Karl Chunka” nekāda pavadošā teksta nav, taču Ringolds Balodis pie tās komentē šādi: “Laba bilde, šogad būšu Kečkemētā!” Uz to “Karl Chunka” atbild, krievu valodā apsveicot Rīgas domes deputātu vārda dienā:
Interesi gan drīzāk izsauca Ringolda Baloža solījums, ka “šogad” viņš būs konkrētajā Ungārijas pilsētā. “Šogad” šajā gadījumā ir ļoti plašs jēdziens, liekot domāt, ka abi – kā Rīgas domnieks, tā VDV kostīmā tērpies kungs – zina, kurš/kuri datumi tieši domāti.
Tas liek noprast, ka abi varētu zināt arī iemeslus. Kontekstā ar Krievijas desantniekiem Kečkemētai gan ir pierakstītas dažas vēstures lapaspuses – tur savulaik dislocējās 902. atsevišķais desanta bataljons (902 ODSB), kas bija daļa no PSRS spēku Dienvidu grupējuma.
Šī slavenā Gaisa desanta vienība darbojās kā 105. sargu gaisa desanta divīzijas sastāvdaļa (līdz tās likvidēšanai). Bataljons bija svarīga desanta spēku sastāvdaļa reģionā. Esam sazinājušies ar domnieku un lūguši skaidrot šo sociālajos tīklos piefiksēto komunikāciju.