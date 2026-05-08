Latvijas iedzīvotājiem izskaidrots, kāpēc pašreizējā krīze viņus skars smagāk nekā citu ES valstu iedzīvotājus
Kā ziņo "Swedbank" ekonomisti, pirms Tuvā Austruma kara sākuma viņi gaidīja zemāku inflāciju un spēcīgāku IKP izaugsmi Latvijā un pārējā Eiropā, tomēr šie prognozes nepiepildīsies.
"Pat pieņemot, ka kuģošana Hormuza šaurumā drīz atsāksies, energoresursu cenu pieaugums paaugstinās inflāciju Latvijā līdz vidēji 4,2% šogad un līdz 3% 2027. gadā. IKP izaugsme šogad palēnināsies līdz 1,9%, bet nākamgad tā var sasniegt 2,3%.
Joprojām gaidām, ka algu kāpums būs straujāks nekā cenu pieaugums, tāpēc mājsaimniecību pirktspēja turpinās pieaugt, balstot privāto patēriņu. Inflācijai augot arī eiro zonā, ECB šogad varētu celt procentu likmi no pašreizējiem 2% līdz 2,5%, bet līdz nākamā gada beigām, inflācijai atkāpjoties, jau to atkal samazinās.
Netiek prognozēts, ka šāds likmju kāpums būtiski kavēs investīciju apjomus. Taču jo ilgāk Hormuza šaurums būs slēgts, jo drūmākas kļūst perspektīvas. Alternatīvajā scenārijā inflācija Latvijā šogad vidēji varētu sasniegt 8% un nākamgad 7,5%, bet IKP izaugsme – noslīdēt līdz attiecīgi 1% un 0,8%," secina eksperti.
Hormuza problēma pasaulē
Hormuza šaurums, caur kuru pirms kara sākuma tika transportēti aptuveni 20% no pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes, ir bijis faktiski slēgts jau divus mēnešus. Enerģijas cenas kāpušas, un īpaši strauja cenu reakcija bijusi tādiem naftas produktiem kā dīzeļdegviela un aviācijas degviela. Šaurums ir būtisks arī virknei citu pasaules ekonomikas darbībai svarīgu produktu.
Piemēram, to šķērso 30% no pasaules pa jūru pārvadātā mēslojuma, 33% no pusvadītāju ražošanā un medicīnā svarīgā hēlija, puse no pasaules pa jūru tirgotā sēra, utt. Šo apjomu zaudēšanu pasaules ekonomika neizjūt uzreiz, bet ir būtisks risks, ka, kuģošanas un ražošanas pārtraukumam ieilgstot, sekas var izvērsties ļoti plašas.
Pamata prognozēs gan pieņemam, ka Hormuza krīzei samērā drīz tiek rasts risinājums un pasaules cenas pakāpeniski sarūk – scenārijs, kādu maija sākumā ieceno pasaules enerģijas tirgi.
Karš Tuvajos Austrumos ietekmē mājsaimniecības un uzņēmumus visā pasaulē, tomēr ietekme nav vienmērīga. Daudzās Āzijas valstīs vērojams ne tikai enerģijas cenu kāpums, bet arī gāzes un degvielas trūkums, un ieviesti enerģijas taupības pasākumi.
ASV mājsaimniecības un uzņēmumi izjūt strauju degvielas cenu kāpumu, bet gāzes cenas ierobežotās eksporta kapacitātes dēļ ir ļoti zemas. ASV ir energoresursu eksportētājs, valstī nav bažu par energoresursu pietiekamību un ekonomika kopumā ir noturīga.
Eiropā esam redzējuši strauju kāpumu degvielas cenās. Dabasgāzes cenas ir augstākas nekā pirms kara, tomēr – daļēji pateicoties diversificētiem sašķidrinātās dabasgāzes piegādātājiem – cenu reakcija bijusi pat pārsteidzoši mērena. Arī elektrības cenas Eiropā saglabājušās zemas, pateicoties gan mērenajām gāzes cenām, gan atomenerģijai, gan arī nesenajām investīcijām atjautīgajā enerģijā un energosavienojumos.
Kopumā jāsaka, ka līdz 2022. gada enerģijas krīzes apmēriem Eiropā vēl tālu. Tomēr jo ilgāk karš turpināsies, jo augstākas cenas vērosim, un jo lielāka energoresursu deficīta iespējamība arī Eiropā. Turklāt Eiropas ekonomikas izaugsmi ierobežos arī jau iepriekš daudz apspriestie ASV importa tarifi. Šajā jomā neskaidrība atkal augusi pēc prezidenta Trampa maija sākuma draudiem par tarifa Eiropā ražotajiem automobiļiem paaugstināšanu līdz 25%.
Kopumā inflācija pasaulē būs augstāka, bet IKP izaugsmes prognozes pārskatītas uz leju lielākajai daļai Latvijas partnervalstu. Inflācija eiro zonā šogad būs vidēji 2,9% apmērā – tātad virs Eiropas Centrālās Bankas (ECB) mērķa. Lai izslēgtu iespējamu kāpumu vidēja termiņa inflācijas gaidās, ECB reaģēs, ceļot procentu likmes jūnijā un septembrī.
Līdz ar to noguldījumu iespējas uz nakti likme, kam cieši seko EURIBOR, šogad kāps līdz 2,5% no 2% šobrīd. Swedbank bāzes scenārijā pieņemts, ka pasaules izejvielu cenas jau no šī gada otrās puses būtiski pazemināsies. Tāpēc inflācija 2027. gadā strauji atkāpsies, un ECB varēs atkal samazināt procentu likmi, atgriežoties pie 2% nākamā gada beigās.
Latvijā cerības par straujāku izaugsmi noplok
Pēc ieilgušas stagnācijas Latvijas IKP 2025. gadā auga par 2,1%, un šī gada sākumā vairākas no pērn redzētajām pozitīvajām tendencēm turpinājās. Inflācija manāmi saruka. Kreditēšanas tempi bija strauji, ekonomikas dalībnieku optimisms auga, kāpa mazumtirdzniecības apjomi, karšu maksājumu aktivitāte, kā arī pakalpojumu nozaru izlaide.
Pakalpojumu eksportā bija vērojama teicama izaugsme, taču preču eksportā no atkopšanās joprojām nebija ne vēsts. Pērn strauji augusī apstrādes rūpniecība diemžēl šī gada sākumā saruka.
Karš Tuvajos Austrumos bildi ir pabojājis. Inflācija martā un aprīlī strauji kāpa degvielas cenu lēciena dēļ. Ekonomikas sentimenta rādītājos redzamas izmaiņas. Ja uzņēmēju noskaņojums pēdējos mēnešos turējies labi, tad patērētāji aprīlī kļuvuši pesimistiskāki. Starp galvenajiem iemesliem noteikti ir kāpums inflācijas gaidās un bažas par ekonomikas attīstību.
Kā Hormuza krīzi jutīsim Latvijā?
Latvijas mājsaimniecības ir vairāk pakļautas enerģijas cenu šokiem nekā mājsaimniecības vidēji ES vai pārējā Baltijā. Lielāka daļa mājsaimniecību izdevumu tiek tērēta apkurei un elektroenerģijai, kā arī dīzeļdegvielai (kas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka lielākais tūlītējais cenu kāpums ir bijis tieši dīzeļdegvielai).
Pozitīvi ir tas, ka Latvijas ekonomika ir mazāk atkarīga no dabasgāzes nekā 2021. gadā, un tās galvenie piegādātāji ir ASV un Norvēģija, nevis Tuvo Austrumu valstis. Turklāt elektroenerģijas cena līdz šim saglabājusies zema, pateicoties gan pavasara paliem, gan arī iepriekšējām investīcijām atjaunīgajā enerģijā Baltijas reģionā.
Enerģijas cenu šoka tiešā ietekme uz inflāciju Latvijā varētu būt lielāka nekā citās reģiona valstīs. Tomēr kopējā patēriņa cenu līmeņa reakcija uz globālo enerģijas cenu kāpumu, visticamāk, nebūs tik spēcīga kā 2022. gadā. Tas gan tādēļ, ka pasaules izejvielu cenas nav augušas tik strauji kā 2022. gadā, gan arī pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ.
Šoreiz ekonomikas atkopšanās ir vien nesen sākusies, un pieprasījums joprojām ir trausls. Līdz ar to krietni retāk redzēsim situācijas, kad uzņēmumi ceļ pārdošanas cenas vairāk, nekā to pamatotu izmaksu pieaugums – rīcība, kas nereti bija novērojama 2022. gadā.
Uzņēmumu finanšu situācija un ierobežotā spēja celt pārdošanas cenas arī ierobežos algu kāpumu, ko darbinieki, sastopoties ar dzīves dārdzības pieaugumu, varētu lūgt. Līdz ar to otrās kārtas efektu risks uz inflāciju ir mazāks. Tomēr inflācija joprojām būs ievērojami augstāka, nekā Swedbank prognozēja janvārī, vidēji sasniedzot 4,2% šogad, un 3% 2027. gadā.
Lai gan inflācija būs augstāka, tā "neapēdīs" algu kāpumu. Bruto algu pieaugums jau pāris gadus bremzējas un šogad būs vēl nedaudz lēnāks – vidēji 6,8% apmērā.
Pateicoties augstākam neapliekamajam minimumam, algas "uz rokas" augs par aptuveni 0,5 procentpunktiem straujāk, pārsniedzot inflāciju. Turklāt darba tirgus saglabāsies noturīgs. Līdz ar to mājsaimniecību patēriņš turpinās augt, lai gan lēnāk, nekā iepriekš tika gaidīts.
Investīcijas turpinās veicināt publiskā sektora projekti. Nav izslēgts, ka ar Tuvo Austrumu karu, enerģijas cenām un procentu likmēm saistītā neskaidrība atsevišķas mājsaimniecību un uzņēmumu investīciju ieceres varētu aizkavēt.
Tomēr kopējais uzņēmēju noskaņojums pagaidām ir noturīgs un mājsaimniecību plāni par mājokļa iegādi ir optimistiski. Arī ECB noteikto procenta likmju kāpums tiek prognozēts salīdzinoši neliels un īslaicīgs, kam nevajadzētu būtiski bremzēt privāto investīciju plānus. Līdz ar to gaidām, ka arī investīcijās turpināsies – kaut lēnāks – bet kāpums.
Swedbank prognozē, ka Latvijas ekonomika tuvākajos gados turpinās augt, lai gan lēnāk, nekā iepriekš gaidīts. IKP pieauguma prognoze 2026. gadam samazināta līdz 1,9%, ņemot vērā gan vājāku eksporta sniegumu jaunākajos datos, gan arī Irānas kara ietekmes dēļ. Savukārt 2027. gadā, kad inflācija gada laikā būtiski saruks, IKP izaugsme paātrināsies līdz 2,3%.
Varētu būt arī krietni sliktāk
Risku netrūkst. Swedbank izstrādājusi alternatīvo scenāriju, kurā Hormuza krīze ieilgst, energocenas strauji aug un ilgstoši saglabājas augstā līmenī. Tiek pieņemts, ka naftas cena līdz šī gada beigām negatīvajā scenārijā būtu ap 140 ASV dolāriem par barelu, gāzes cena ap 100 EUR/MWh, attiecīgi strauji augot arī elektrības cenai, kas gada otrajā pusē būtu ap 200 EUR/MWh.
Tiek pieņemts, ka enerģijas cenas nākamgad pakāpeniski saruks. Šādā scenārijā inflācija strauji paātrinātos, sasniedzot vidēji 8% šogad un 7,5% 2027. gadā. Inflācija būtiski palielinātos arī eiro zonā (ap 5% vidēji šogad un nākamgad), kā rezultātā ECB strauji celtu procentu likmes – līdz 3,25%. Krīzes ieilgšanas dēļ ievērojami pasliktinātos ekonomikas dalībnieku noskaņojums, privātās investīcijas tiktu atliktas uz vēlāku laiku.
Augstās inflācijas dēļ arī mājsaimniecību pirktspēja saruktu, kas nozīmētu kritumu privātajā patēriņā. Ekonomika eirozonā šogad un nākamgad būtu stagnācijā. Latvijas IKP vairākus ceturkšņus pēc kārtas būtu stagnācijā, vai pat piedzīvotu īslaicīgu kritumu.
2026. gadā kopumā pašmāju IKP gan joprojām būtu aptuveni par 1% lielāks nekā pērn – galvenokārt pateicoties 2025. gada beigu ekonomikas izaugsmei. Lai gan enerģijas cenas un inflācija 2027. gada laikā pakāpeniski saruktu, un ECB sāktu samazināt procentu likmes, IKP izaugsme Latvijā gadā kopumā būtu vēl nedaudz vārgāka nekā 2026. gadā (0,8%).
Jāatzīmē, ka šajā scenārijā ņemti vērā tikai efekti, kas izriet no energocenu kāpuma. Ilgstošs Hormuza šauruma kuģošanas pārrāvums nozīmētu arī būtiskas problēmas virknē citu piegāžu ķēžu – tostarp saistībā ar hēliju, alumīniju, sēru, un, protams, slāpekļa mēslojumu. Līdz ar to negatīvie efekti būtu vēl daudz plašāki, un visdrīzāk ietvertu arī strauji augošas pārtikas cenas šī gada otrajā pusē.