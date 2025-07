Kas notiek, ja ignorē saulesbrilles? Optometriste Evija Barkāne: "Radzenes apdegumus konstatē arvien biežāk"

Tā dara daudzi, un būtībā pret šādu izvēli nekas nav iebilstams, tikai ļoti vēlams nopirktās brilles optikas salonā pārbaudīt, vai to stikli nodrošina acu aizsardzību pret UV starojumu. Optikas salonos visām saulesbrillēm ir UV aizsardzība, bet, vai tā ir tirgū nopērkamajām, zināt nevar. Tas jānoskaidro. Uzliekot saulesbrilles, acu zīlīte paplašinās – jo tumšāks stikls, jo vairāk –, un, ja nav UV filtra, starojums acī nonāk vēl vieglāk. Starp polarizētām saulesbrillēm, brillēm ar pretatspulgiem un parastām lētajām saulesbrillēm tiešām ir atšķirība. Piemēram, saulesbrillēm ar plakanāku priekšējo daļu – aviatoru stila vai apaļi-plakanām – ideāli, ja to iekšpusē ir pretatspīduma pārklājums. Tas tāpēc, ka tad, kad saule spīd no sāniem vai mugurpuses, tā no stikliņa iekšpuses atstarojas uz acs pusi, atspīdumi traucē un žilbina acis. Pretaspīduma pārklājums to novērš.