Būtiskākais par saulesbrillēm, kas jāzina katram. Optometriste Linda Šilova: "Jauniešiem jāsargā acis, lai pieaugušā vecumā nerastos katarakta"

“Tieši agrā pavasarī sākas intensīvākais starojuma laiks, kad saule atrodas vienā līmenī ar horizontu un spīd pretim acu augstumā. Sākot no aprīļa līdz pat oktobrim laikposmā no pulksten 11.00 līdz 16.00 saņemam lielāko elektromagnētisko starojumu, šo neredzamo saules izstarotās gaismas daļu ar viļņu garumu no 100 līdz 400 nanometriem. Tā kā šajā laikā starojums visintensīvāk nokļūst uz zemes virsmas, tas vistiešāk skar mūsu acis. Tāpēc, gaidot pavasari, ir jāsarūpē saulesbrilles, kas tās pasargās,” iesaka “Veselības centra 4” optometriste Linda Šilova. Viņa arī skaidro, ka saulesbrilles var valkāt visu gadu, īpaši, ja ziemā ir sniegs.