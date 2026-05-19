"Man ir bijuši pacienti, kuri..." Ārste Oksana Babula nosauc lietas, kas pārim var palīdzēt tikt pie bērna
Ja bērniņš nepiesakās tik ātri, kā cerēts, iemesls bieži slēpjas ne tikai veselībā, bet arī dzīvesveidā. Pat nelielas izmaiņas ikdienā var būt izšķirošas ceļā uz veiksmīgu grūtniecību, ir pārliecināta ginekoloģe reproduktoloģe Oksana Babula.
Topošajiem vecākiem svarīgi rūpēties par savu veselību, uzturēt regulāras fiziskās aktivitātes, atteikties no kaitīgajiem ieradumiem un saglabāt pozitīvu emocionālo labsajūtu.
Ārstes Oksanas Babulas praksē ne reizi vien ir bijuši gadījumi, kad sievietes šķietamajai neauglībai ir nevis medicīnisks, bet psiholoģisks izskaidrojums, vai arī pozitīvu rezultātu sniedz izmaiņas dzīvesveidā: "Ja dzīvē ir slikti notikumi, pārgurums, sievietei ieslēdzas psiholoģiska aizsargbarjera, kas šis nav īstais brīdis grūtniecībai. Man ir bijuši vairāki pacienti, ilgi neizdevās sagaidīt bērniņu, plānojās medicīniskas apaugļošanas procedūra, aizbrauca ceļojumā, labi atpūtās un uzreiz iestājās ilgi gaidītā grūtniecība. Līdzīgu restartu var piedzīvot tepat Latvijā, atrodot laiku garākai atpūtai mierīgos apstākļos. Viss, kas sniedz laimes sajūtu, paaugstina "laimes hormonu" – serotonīna, oksitocīna, dopamīna un endorfīna līmeni organismā, uzlabo arī sievietes spēju radīt pēcnācējus jeb fertilitāti – pastaigas, masāžas, meditācija, tikšanās ar draugiem, ceļojums, sekss. Laimes hormoni mums, reproduktologiem, ir lieli palīgi, tie normalizē ne tikai garastāvokli, bet arī dzimumhormonu līmeni, tādējādi uzlabojot auglību gan sievietēm, gan vīriešiem."
Samīļošana, rūpes un miers
Topošajai mammai ceļā uz grūtniecību var palīdzēt pozitīva emocionālā pieredze, piemēram, laika pavadīšana kopā. Piemēram, ja ģimenē vai draugu lokā ir piedzimis bērniņš, kopīgi pavadītie brīži, mazuļa auklēšana un samīļošana var radīt pozitīvas sajūtas. Līdzīgu efektu sniedz arī rūpes par mājdzīvniekiem – to aprūpe un tuvība palīdz noskaņoties mierīgi un pozitīvi. Grūtniecība var neiestāties, ja nomāktību rada, piemēram, fiziskā vai emocionālā pārslodze.
Pastaigas un mērena slodze sportā
Fiziskās aktivitātes ir svarīgas, taču pārmērīga slodze var kavēt grūtniecības iestāšanos. Sievietes organismam īpaši labvēlīgas ir pastaigas un mērena kustība, kas palīdz mazināt stresa hormona kortizola līmeni. Ja patīk sportot, ieteicams izvēlēties sev piemērotu un sabalansētu aktivitāti – piemēram, sporta zāli vai dejošanu. Vīriešiem bērniņa plānošanas laikā vajadzētu atturēties no sēklinieku pārkarsēšanas, izvairoties no pirts apmeklējuma, pārmērīgas autosēdekļa apsildes.
Izvairīties no svara galējībām
Grūtniecības iestāšanos var ietekmēt arī pārlieku liels sievietes svars – vajadzētu būt augumam atbilstošam ķermeņa masas indeksam (ĶMI). Ja tas ir pārāk liels, nevajadzētu sākt badoties, pārāk strauji zaudējot svaru. Nederēs arī strauja notievēšana, jo tad olnīcas var pavisam atteikties strādāt, apstiprina "Klīnikas EGV" ginekoloģe reproduktoloģe Oksana Babula. Svaru varētu samazināt pakāpeniski pa diviem, trīs kilogramiem mēnesī, bet šajā padomā pacientes ieklausoties ļoti atšķirīgi – citas tiešām veiksmīgi pamazām zaudējot svaru, taču citas, jau saskaroties ar pirmajām grūtībām, atmetot ar roku.
Svaram nevajadzētu arī būt par mazu. Piemēram, ja sieviete slimo ar anoreksiju, šis jautājums būtu jāatrisina vispirms – jānormalizē svars vēl pirms plānotās grūtniecības.
Ēst veselīgi un garšīgi
Tiek uzskatīts, ka pirms grūtniecības sievietei vēlams uzņemt antioksidantus – augļus, dārzeņus, jūras produktus, bet reizē svarīgs nosacījums, lai sievietei garšo šie produkti.
Vajadzētu atturēties no produktiem, kas var saturēt transtaukskābes, piemēram, frī kartupeļiem, hidrogenizētās eļļas, margarīna, dažādiem konditorejas izstrādājumiem.
Topošajām māmiņām, kuras vecākas par 30-40 gadiem, nereti ir problēmas ar cukura daudzumu asinīs jeb insulīna rezistence – primāri vajadzētu samazināt cukura patēriņu, samazināt saldumu un cukurotu dzērienu lietošanu. Tomēr, ja kūciņas apēšana sniedz baudu, vienu var, pieļauj Oksana Babula, jo uzskata, ka pārmērīgi drastiski ierobežojumi var nebūt vislabvēlīgākie.
Kā saprast, kas organismam patiešām nepieciešams
Mūsu dzīvesveids pamatā ir tāds, ka nepietiek vitamīnus uzņemt tikai ar uzturu. Lai noteiktu, kādi vitamīni būtu vēl nepieciešami, vēlams konsultēties ar ārstu, uztura speciālistu un veikt analīzes, pārliecinoties, kāds ir D, B vitamīna līmenis. Tāpat stopošajām māmiņām svarīgs ir C vitamīns jeb folijskābe.
Piemēram, tik vajadzīgo omega-3 topošajai grūtniecei organismā vajadzētu nodrošināt zivīm. Tomēr ārste pārliecinājusies, ja paciente pat 2-3 reizes nedēļā ēdienkartē iekļauj zivis, diemžēl vēlamais rezultāts netiek sasniegts. Nepieciešamības gadījumā pēc ārsta ieteikuma uzturu varētu papildināt ar speciāliem vitamīnu, mikroelementu kompleksiem.
No kuriem kaitīgajiem ieradumiem atbrīvoties?
Vīriešiem no alus – pat bezalkoholiskā – vajadzētu pavisam atteikties, saka ārste. Viņas praksē ir gadījumi, kad, pārtraucot lietot alu, vīrietim spermas kvalitāte uzlabojas jau pēc trīs mēnešiem. Taču par spermas kvalitāti būtu ieteicama vizīte pie androloga, iesaka Oksana Babula.
Smēķēšana (arī elektroniskās smēķēšanas ierīces jeb saltiņi satur nikotīnu), alkohols lielā daudzumā slikti ietekmē olšūnu kvalitāti. Cilvēki aizbildinās, ka tos lieto stresa mazināšanai. Taču ārste ir pārliecināta, ka stresa pieveikšanai noteikti ir atrodams cits risinājums.
Ārste atzīst, ka gan olšūnu, gan spermas kvalitāti negatīvi ietekmē arī enerģijas dzērienu lietošana.