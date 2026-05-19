"Sporto visa klase" finālsacensības šonedēļ norisināsies Jelgavā
Jau šonedēļ Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, norisināsies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projekta "Sporto visa klase" sezonas finālsacensības, kurās par labāko klašu tituliem sacentīsies Latvijas aktīvākie un saliedētākie skolēni. 5.-6. klašu grupā labākie tiks noteikti 20. maijā, savukārt 3.-4. klašu grupā 21. maijā.
Finālsacensībās piedalīsies 66 labākās klases no 43 izglītības iestādēm, kuras reģionālajās stafešu sacensībās, mācībās un komandas saliedētības uzdevumos uzrādījušas augstvērtīgus rezultātus. Dienas garumā skolēni pārbaudīs savas prasmes dažādās stafetēs, orientēšanās uzdevumos, erudīcijas aktivitātēs un komandu izaicinājumos.
Svinīgajā atklāšanā, kas sāksies plkst.11:00, skolēnus uzrunās gan Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis, gan LOK prezidents Raimonds Lazdiņš. Pēc atklāšanas sekos iesildīšanās un starts sacensībām. Skolēniem būs jādemonstrē ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī sadarbības prasmes, ātrums, veiklība un erudīcija. Stadionā dalībniekus sagaidīs orientēšanās uzdevums “Virziens”, stafete “Uzrāviens”, uzdevums “Zibsnīs”, skrējiens “Ekspresis”, kā arī vairākas partneru aktivitātes – “Personības akadēmija”, “Sportland reakcijas siena”, “Akvedukts un Pipelife izaicinājums”. Savukārt sporta zālē notiks stafetes “Fragmenti”, “Kombinācija” un “Tīklā”, kā arī erudīcijas uzdevums.
Turpinot pievērst uzmanību bērnu veselībai un fiziskajai sagatavotībai, 20. maijā pasākuma ietvaros Rīgas Stradiņa universitāte nodrošinās izaicinājumus “Lidojuma režīms” un “Dzelzs tvēriens”, lai izvērtētu, vai jauniešu fiziskās sagatavotības rādītāji attiecīgajā vecuma grupā atbilst noteiktajām normām.
Finālsacensību noslēgumā notiks “Sportland” skolotāju konkurss un apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godinātas spēcīgākās un erudītākās klases. Projektā "Sporto visa klase" šogad iesaistīti vairāk kā 8600 skolēnu no visas Latvijas, un tas kļuvis par vienu no nozīmīgākajām bērnu un jauniešu sporta iniciatīvām valstī, veicinot fiziskās aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu un komandas garu.
Projektu "Sporto visa klase" atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, veikalu tīkls "Rimi", sporta preču veikalu tīkls "Sportland", "Moller auto", "Akvedukts", dabīgais minerālūdens "Stelpe" un VAS "Latvijas Loto" iniciatīva "Kustība, kas vieno".