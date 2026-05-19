Koncertzālē “Lielais dzintars” skatāma izstāde “Intuitīvās metaforas”
Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklāta Kristīnas Elettras Rubīnes izstāde, kur tradicionālā glezniecība saplūst ar tekstilu, dabas materiāliem un eksperimentālām tehnikām, radot daudzslāņainu vizuāli-taktilu telpu par laika, trausluma un transformācijas tēmām. Apmeklētāji līdz 20. septembrim bez maksas var iepazīt mākslinieces radošā procesa evolūciju, kur intuīcijas impulsi materializējas telpiskās struktūrās.
“Man patīk tas, ka mani darbi nav plakani, tiem ir tekstūra, 3D efekts. Mūsdienās mēs dzīvojam sabiezinātā vidē, mums apkārt viss ir ļoti daudz – gan informācijas, gan attēlu. Un man tā vēlme ir visu laiku attīrīties un radīt to formu tīru, taču vienlaikus es veidoju plašu telpu, kur tekstils pagarina gleznu. Tie ir tādi tīmekļi, kas turpinās, jo es gribu, ka skatītājam tas ir ceļojums ne tikai attēla, bet arī sajūtu līmenī,” izstādes atklāšanā sacīja Kristīna Elettra Rubīne.
Māksliniece apvieno tradicionālās glezniecības principus ar eksperimentālām tehnikām – punktu zīmējumu struktūrām, tekstila intervencēm, augu stiebru pinumiem un citiem materiāliem, radot daudzslāņaini vizuālu un taktilu telpu.
Šķiedru papīrs, filcs, sojas vasks, izšuvumi, kaltēti augi un citi dabiski elementi kļūst par konceptuāliem stāstiem, kas iemieso laika, trausluma un transformācijas ideju. Materiāls ienes darbos dabas cikliskumu, biodegradācijas iespējamību un dabisku nepastāvību, aicinot domāt par cilvēka un dabas savstarpējo ietekmi laikā, kad ekoloģiskā apziņa kļūst par būtisku laikmetīgās mākslas dimensiju.
Izstāde apvieno gleznas, kolāžas un zīmējumus no dažādiem radošā procesa posmiem, atklājot mākslinieces domāšanas evolūciju. Daudzi zīmējumi publikai tiek rādīti pirmo reizi, ļaujot ieraudzīt darbu pirmsākumus – intuīcijas impulsus, kas vēlāk materializējas telpiskās struktūrās un kompozīcijās.
Apmeklētājiem bez ieejas maksas izstāde būs apskatāma līdz 20. septembrim koncertzāles darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai: 11.00–17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00–15.00. Izstādes norisi atbalsta Liepājas pašvaldība.
