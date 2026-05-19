Arestētā sieviete dzemdē Ņujorkas tiesas zālē
Ņujorkas tiesas zāle pagājušajā nedēļā piedzīvojusi neparastu notikumu — kāda arestētā tur laidusi pasaulē bērnu.
Kā vēsta “NBC News”, 33 gadus vecā Samanta Randaco bija nogādāta tiesā sakarā ar narkotiku apsūdzībām un piektdien dzemdēja bērnu “uz tiesas zāles sola bez pienācīgas medicīniskas aprūpes, privātuma vai cieņas,” teikts “Legal Aid Society” un vairāku citu sabiedriskās aizstāvības organizāciju kopīgā paziņojumā. “Legal Aid Society” pat paziņojusi, ka sieviete "dzemdēja, saslēgta roku dzelžos".
Savukārt Randaco advokāts Vintons Šarps šādu barbarismu noliedza, arī Ņujorkas policija paziņoja, ka pēc ūdens noiešanas viņai roku dzelži tika noņemti. Randazco advokāts sarunā ar laikrakstu “The New York Times” uzslavēja tiesas darbiniekus, kuri steidzās palīdzēt Randaco, kad viņai nogāja ūdeņi, un notikušo raksturoja kā “vienlaikus priecīgu un skumju” situāciju. Advokāts piebilda, ka viņa klientei piedzima puisītis.
Ņujorkas policija paziņojusi, ka Randaco tika arestēta ceturtdienas vakarā pēc tam, kad policisti pamanījuši divus cilvēkus uz mājas jumta ar neatļautām vielām. “Aresta brīdī un ierodoties policijas iecirknī, Randaco bija ģērbusies vaļīgās drēbēs, neinformēja policistus par grūtniecību, nepieminēja nekādu invaliditāti un atteicās no medicīniskās palīdzības,” teikts policijas paziņojumā. Piektdienas agrā rītā arestētā paziņoja policistiem, ka ir stāvoklī un “piedzīvo narkotiku abstinences simptomus”, teikts policijas paziņojumā. Likumsargi viņu nogādāja Koniailendas slimnīcā, no kuras viņu vēlāk izrakstīja, un arestētā dzemdēja Bruklinas tiesas ēkā tieši pirms pusnakts, aptuveni četras stundas pēc izrakstīšanās, norādīja policija. Pēc dzemdībām viņa nogādāta slimnīcā.