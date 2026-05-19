Eminema šķirtā sieva Kima Skota Matersa atkārtoti arestēta tikai dažas dienas pēc tiesas sēdes
Repera Eminema bijusī sieva Kima Skota Matersa šogad jau otro reizi arestēta aizdomās par sēšanos pie stūres alkohola reibumā.
Aizvadītajā nedēļā Kima Skota Matersa atkārtoti arestēta par iespējamu braukšanu alkohola reibumā. Viņa apcietināta tikai dažas dienas pēc tam, kad sieviete bija apmeklējusi tiesas sēdi, kur izskatīta cita – agrāk ierosināta – lieta par viņas sēšanos pie stūres dzērumā.
Interneta portāls TMZ raksta, ka Eminema bijusī sieva arestēta agrā ceturtdienas, 14. maija, rītā Mičiganā pēc sadursmes ar stāvošu automašīnu. Policijas departaments paziņojis, ka Kimas vadītais spēkrats netālu no Detroitas aizķēris citu automašīnu. Likumsargi norāda, ka neviens nav cietis. Netiek arī atklāts, uz kurieni Kima devās incidenta brīdī.
51 gadu vecā Kima, pilnā vārdā Kimberlija Anna Skota, apcietināta un nogādāta aiz restēm, bet vēlāk atbrīvota.
Trīs dienas pirms šī likumpārkāpuma Kima ieradās tiesā, kur tika izskatīta līdzīga apsūdzība, kas saistīta ar šā gada februārī notikušu incidentu. Toreiz viņa atzina vainu, ka ir braukusi alkohola reibumā un nav ziņojusi par negadījumu.
Iepriekšējā reizē Kimas vadītā automašīna sadūrās ar stāvošu auto, kad sieviete veda savu tīņu vecuma dēlu Pārkeru un viņa draugus iepirkties. Izmeklētāji ziņo, ka Matersa pameta notikuma vietu, aizbrauca mājās un vēlāk ietriecās savas garāžas durvīs. Viņa nogādāta slimnīcā ar nelieliem savainojumiem.
Lēmums par februārī notikušā incidenta sodu tiks paziņots šā gada jūnijā. Šobrīd nav zināms, vai jaunais pārkāpums un arests ietekmēs tā apmēru.
Kima un Eminems, īstajā vārdā Maršals Materss, pirmo reizi apprecējās 1999. gadā, bet izšķīrās 2001. gadā. Pāris atjaunoja attiecības un 2006. gadā apprecējās otro reizi, taču jau pēc dažiem mēnešiem atkal šķīrās. Bijušajam pārim ir trīs bērni - Aleina Marija (32), Heilija Džeida (30) un Stīvija Leina (23).
Eminema ģimenes dzīve
Aleina piedzima Kimas dvīņumāsai Donai, un Eminems viņu oficiāli adoptēja 2000. gadu sākumā, jo bioloģiskā māte cīnījās ar narkotiku atkarību. Diemžēl Dona nomira no iespējamas narkotiku pārdozēšanas 2016. gada janvārī. Viņa bija 40 vai 41 gada vecumā.
Eminems pieņēma arī meitu Stīviju, kura dzimusi 2002. gadā Kimai un viņas toreizējam partnerim Ērikam Harteram. Reperis bērnu oficiāli adoptēja 2005. gadā, neilgi pēc attiecību atjaunošanas ar Kimu.
Heilija Džeida ir pāra vienīgais kopīgais bioloģiskais bērns.