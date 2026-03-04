Valsts apmaksāta vakcinācija pret vēzi izraisošo vīrusu kļuvusi pieejama plašākam iedzīvotāju lokam
Atzīmējot Starptautisko cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izpratnes veicināšanas dienu, valsts apmaksāta vakcinācija pret šo vēzi izraisošo vīrusu kļuvusi pieejama plašākam iedzīvotāju lokam, tostarp personām ar paaugstinātu risku līdz pat 55 gadu vecumam, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.
Lai gan prioritārā vakcinācijas grupa joprojām ir pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem, turpmāk, atkarībā no vakcīnu pieejamības, bezmaksas vakcināciju varēs saņemt vēl trīs iedzīvotāju kategorijas. Valsts apmaksāta vakcīna tagad pienākas jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kā arī sievietēm un vīriešiem 25 gadu vecumā.
Būtiski paplašināts atbalsts arī personām ar paaugstinātu medicīnisko risku. Vakcinācija tiek nodrošināta sievietēm vecumā no 18 līdz 55 gadiem ar dzemdes kakla adenokarcinomu in situ (AIS), kā arī pirms vai pēc dzemdes kakla vidējas vai smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas.
Tāpat valsts apmaksāta vakcīna pieejama personām vecumā no 18 līdz 45 gadiem ar imūnsupresiju (arī bez HIV infekcijas) un personām ar HIV infekciju. Šajā vecuma grupā (18–45 gadi) vakcinēties var arī sievietes, kurām konstatētas priekšvēža izmaiņas dzemdes kaklā, makstī, vulvā vai anālajā kanālā.
SPKC atgādina, ka CPV ir plaši izplatīts un dzīves laikā ar to inficējas līdz pat 80% seksuāli aktīvo cilvēku. Lai gan bieži infekcija norit bez simptomiem, augsta riska vīrusa tipi var izraisīt onkoloģiskas saslimšanas – dzemdes kakla, dzimumlocekļa, anālā kanāla, kā arī mutes un rīkles vēzi. Latvijā pieejamā vakcīna nodrošina aizsardzību pret deviņiem augsta riska CPV tipiem.
Neraugoties uz to, ka vakcinācija pret CPV valsts kalendārā 12 gadus vecām meitenēm iekļauta jau kopš 2010. gada, vakcinācijas līmenis Latvijā saglabājas zems. 2024. gadā 12 gadus vecu meiteņu vidū vakcinēto īpatsvars bija 43,8%, bet zēnu vidū – 36,8%. Provizoriskie dati par 2025. gadu uzrāda nelielu pieaugumu – pirmo poti saņēmuši 50,7% meiteņu un 43,3% zēnu, savukārt balstvakcinācijas rādītāji ir attiecīgi 28,4% un 23,3%.
Zīmīgi, ka viszemākā vakcinācijas aptvere vērojama Rīgā (meitenēm 32,7%, zēniem 25,7%), kamēr visaugstākā aktivitāte fiksēta Zemgales reģionā, kur vakcinēti 54,7% meiteņu un 51,3% zēnu.
"Vakcinācija pret CPV ir ieguldījums bērna nākotnē – tā ir iespēja novērst vēzi, vēl pirms tas var attīstīties. Tā ir droša un efektīva profilakse, ko nodrošina valsts," uzsver SPKC vecākā epidemioloģe Linda Krauze.
SPKC aicina iedzīvotājus, īpaši pusaudžu vecākus, pārrunāt vakcinācijas iespējas ar ģimenes ārstiem un lēmumu balstīt zinātniskos datos, lai mazinātu onkoloģisko slimību izplatību sabiedrībā.