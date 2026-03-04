Spraiga cīņa līdz pat finišam: Latvijas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto iekļūst labāko pieciniekā Horvātija
Latvijas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto trešdien Horvātijā "Umag Classic" (UCI kat.1.2) vienas vienas velobraucienā ieņēma piekto vietu.
Riteņbraucēji sacentās 142,3 kilometrus garā distancē, kas bija sadalīta piecos apļos, katrā riteņbraucējiem pārvarot vienu kāpumu.
Finiša spurtā par uzvarētāju kļuva čehs Adams Bradačs ("Factor Racing"), kuram otrajā un trešajā vietā sekoja attiecīgi Horvātijas riteņbraucējs Dušans Rajovičs ("Solution Tech Nippo Rali") un īrs Eriks Feters ("United Shipping").
Lielā grupa ar uzvarētāju priekšgalā finišēja trīs stundās septiņās minūtēs un 22 sekundēs. Pluto ("Energus") arī finišēja ar lielo grupu un nopelnīja 15 UCI ranga punktus.
Vēl "Energus" komandas rindās startēja Olivers Jēkabs Skrapcis un Kārlis Klismets, kuri arī finišu sasniedz kopā ar lielo grupu un ierindojās attiecīgi 35. un 61. pozīcijā.
"Umag Classic" velobrauciens norisinājās 14. reizi.