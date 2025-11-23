Resnās zarnas vēzis - šie divi simptomi ir jāuztver ļoti nopietni
Tādi simptomi kā gremošanas traucējumi vai samazināta apetīte var liecināt par iespējamu resnās zarnas vēzi. Neignorējiet tos – apmeklējiet ārstu un rīkojieties pēc iespējas ātrāk.
Resnās zarnas vēzis ir viena no mānīgākajām slimībām, kas bieži vien progresē nepamanīta, līdz ir par vēlu. Tomēr ir noteiktas brīdinājuma pazīmes, kuras nevajadzētu ignorēt. Saskaņā ar Frankfurter Rundschau vēstīto, ir divi simptomi, kas rodas ēšanas laikā un var liecināt par iespējamu slimību.
Nenovērtēts drauds
Vācijā resnās zarnas vēzis ir viena no visbiežāk sastopamajām onkoloģiskajām slimībām. Katru gadu ar to saslimst aptuveni 55 tūkstoši cilvēku - gan vīrieši, gan sievietes. Tā ir otrā izplatītākā vēža forma sievietēm un trešā izplatītākā vēža forma vīriešiem. Resnās zarnas vēža lielākā viltība ir tā, ka tas ilgstoši var neizraisīt nekādus vai tikai ļoti vieglus simptomus. Tāpēc ir svarīgi nopietni uztvert visas iespējamās brīdinājuma pazīmes. Eksperti norāda, ka īpaši jāuzrauga divi simptomi, kas rodas ēšanas laikā vai pēc tās: bieži gremošanas traucējumi un neizskaidrojama apetītes samazināšanās.
Ilgstoši gremošanas traucējumi
Nedrīkst novērtēt par zemu tādus simptomus kā vēdera uzpūšanās, caureja vai aizcietējums, kas ilgst vairāk nekā trīs nedēļas. Ja tos pavada sāpes vēderā vai krampji, nepieciešams konsultēties ar ārstu.
Apetītes zudums ar neskaidru izcelsmi
Nevēlēšanās ēst vai ļoti ātra sāta sajūta, kas ilgst vairākas nedēļas, var liecināt par izmaiņām organismā, kuras ir vērts izmeklēt.
Kāpēc rodas zarnu audzēji?
Parasti zarnu vēzis attīstās no labdabīgiem polipiem, kas veidojas zarnu gļotādā. Dažu gadu laikā tie var pārvērsties ļaundabīgos audzējos. Šo procesu sauc par adenomas-karcinomas secību, un tas ilgst apmēram 5–10 gadus. Nelielas izmaiņas gļotādā laika gaitā var kļūt par nopietnu draudu, un agrīna diagnostika ir ļoti svarīga. Agrīni diagnostikas testi, piemēram, slēpto asiņu analīze fekālijās vai kolonoskopija, ir galvenie testi, kas palīdz noteikt šo simptomu cēloni. Slēpto asiņu analīze fekālijās meklē neredzamu asiņu pēdas, kas varētu liecināt par polipiem vai vēzi. Kolonoskopijas laikā ārsts var pārbaudīt jūsu resno zarnu un nekavējoties noņemt visus aizdomīgos polipus. Ja pamanāt vienu vai abas no šīm brīdinājuma pazīmēm, nekavējieties apmeklēt ārstu. Lai gan simptomus var izraisīt arī mazāk nopietni stāvokļi, piemēram, stress vai pārtikas nepanesamība, medicīniskā pārbaude ir būtiska, lai izslēgtu vai diagnosticētu nopietnus stāvokļus. Ieklausieties savā ķermenī un pievērsiet tam uzmanību. Saskaroties ar nopietnu slimību, piemēram, zarnu vēzi, labāk veikt pārbaudes pārāk agri, nevis pārāk vēlu – jo agrāk slimība tiek atklāta, jo lielāka ir veiksmīgas ārstēšanas iespēja.