Krūts vēzis ir viena no vislabāk ārstējamām onkoloģiskajām slimībām. Kas uzlabojies Latvijā?
Oktobri visā pasaulē atzīmē kā krūts veselības mēnesi, lai veicinātu izpratni par krūšu veselību un profilaktisko pārbaužu nozīmīgumu. Mūsdienās krūts vēzis ir viena no vislabāk ārstējamām onkoloģiskajām slimībām. Arī Latvijā ir pieejama moderna terapija, atbilstoši medikamenti, kā arī valsts apmaksā krūšu rekonstrukcijas operācijas. Pēdējos gados panākti vairāki būtiski uzlabojumi.
Kā liecina pirmie pilotprojekta* krūts vēža ārstēšanā veikto investīciju tiešo un netiešo ekonomisko ieguvumu izvērtēšanai rezultāti, salīdzinot kopējo dzīvildzi 2015.gadā diagnosticētiem pacientiem un 2022. gadā diagnosticētiem pacientiem, vidēji par 27% uzlabojušies dzīvildze visās krūts vēža stadijās. Tas nozīmē, ka pateicoties investīcijām krūts onkoloģijas diagnosticēšanā un ārstēšanā, ir vērā ņemami pacientu dzīves ilguma uzlabojumi, informē Veselības ministrijā.
Uzlabojumi medikamentu pieejamībā
Pēdējo gadu laikā kompensējamo zāļu sarakstā krūts vēža ārstēšanā iekļauta mērķterapija un imūnterapija pacientēm ar krūts vēzi. Pacientēm ar krūts vēža tipu HER2 pozitīvs paplašinātas terapijas iespējas pēc primārā audzēja izoperēšanas vai apstarošanas, ja pastāv risks, ka slimība var atjaunoties, kā arī, ja iepriekš saņemtā mērķterapija nav bijusi efektīva.
Tāpat iekļauta imūnterapija līdz šim ar terapiju nenosegta trīskārši negatīvā krūts vēža ārstēšanai, un nodrošināta jauna terapija hormonpozitīva un no endokrīnās terapijas atkarīga vēža gadījumā.
Vienlaikus Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu veiksmīgi turpina īstenot pilotprojektu, kura mērķis ir uzlabot krūts vēža pacientu ārstēšanas kvalitāti, lai, balstoties uz personalizētas medicīnas pieeju, krūts vēža pacientu klīniskajā ceļā ieviestu ģenētisko testu Oncotype DX. Jau pirmie rezultāti liecina, ka, izmantojot šos testus, kas ļautu noteikt mērķētu terapiju, vairāk nekā 70% pacientu ar agrīnu, augsta riska krūts vēzi būtu iespējams izvairīties no ķīmijterapijas radītās toksicitātes, un tas atbilst pasaules pieredzei.
Uzlabojumi krūts rekonstrukcijā un pēcaprūpē
Jau vairākus gadus Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā un Liepājas reģionālajā slimnīcā tiek veikta valsts apmaksāta krūšu implantu ievietošana sievietēm pēc ļaundabīga audzēja operācijas ar krūšu rekonstrukciju.
Tāpat pacientēm pēc ļaundabīgā audzēja operācijas ar krūšu rekonstrukciju no 2023. gada aprīļa tiek nodrošināti valsts apmaksāti pēcoperācijas krūšturi, kuru pielietošana pēc rekonstruktīvās operācijas samazina hematomu risku un ļauj sasniegt vēlamo vizuālo rezultātu. Savukārt ar 2023. gada 1. oktobri tiek apmaksātas mākslīgās audu plēves (sintētiskās matrices), kuru izmantošana var uzlabot rekonstrukcijas estētisko efektu, sniedzot iespēju izmantot plašāku silikonu implantu klāstu pacientēm, kuru anatomiskās īpatnības ierobežo krūts rekonstrukcijas iespējas.
Valsts apmaksāta krūšu profilaktiskā pārbaude
Viens no visefektīvākajiem veidiem, kā cīnīties ar krūts vēzi, ir profilakse un agrīna diagnostika, tāpēc jau vairāk nekā 10 gadus Latvijā tiek īstenots valsts organizēts vēža skrīnings. Tā ietvaros sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadu vecumam reizi divos gados tiek nosūtīts uzaicinājums veikt bezmaksas krūšu pārbaudi ar mamogrāfijas metodi.
Sākot no 2023. gada maija, uzaicinājuma vēstules tiek nosūtītas elektroniski, ja sieviete ir izveidojusi e-adresi portālā www.latvija.lv .
Ja sieviete ir vecumā, kurā paredzēta valsts apmaksāta krūšu profilaktiskā pārbaude, bet uzaicinājuma vēstule nav saņemta, informāciju par uzaicinājuma izmantošanas iespējām var noskaidrot, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234, vai vēršoties sava ģimenes ārsta praksē. Savukārt sievietēm, kuras nav profilaktisko pārbaužu vecuma grupā, bet, veicot krūšu pašpārbaudi, ir sataustījušas ko neierastu vai ir novērojušas izmaiņas veselības stāvoklī, ir iespēja saņemt valsts apmaksātu konsultāciju pie ginekologa bez ģimenes ārsta nosūtījuma (ja ārstam ir līgums ar NVD). Par ārsta konsultāciju ir jāmaksā tikai pacienta līdzmaksājums.
Vairāk informācijas par valsts apmaksāto krūts vēža skrīningu un tā veikšanas iespējām var uzzināt NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Vēža profilaktiskās pārbaudes” un infografikā “Krūts vēža skrīnings”.
Uzlabota mamogrāfijas pakalpojuma kvalitāte
Lai uzlabotu mamogrāfijas pakalpojuma kvalitāti, ārstniecības iestādēm, kuras sniedz šo pakalpojumu, ir noteikti kvalitātes kritēriji, kuri paredz, ka iestāde, nodarbina ne mazāk kā trīs radiologus, kuri sniedz skrīninga mamogrāfijas izmeklējumus, un vismaz divi radiologi, kuri sniedz skrīninga mamogrāfijas izmeklējumus, iepriekšējā kalendārajā gadā ir veikuši ne mazāk kā 1500 mamogrāfijas aprakstus.
Atbilstoši Latvijas Radiologu asociācijas ieteikumiem, no 01.07.2022. skrīninga mamogrāfijas rezultātu novērtējumam ir ieviesta BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System), rezultātu novērtējumu sistēma. BI-RADS ir standartizēta un starptautiski atzīta sistēma, kas piedāvā 7 precīzi definētas kategorijas (0–6), kas palīdz detalizēti aprakstīt atradumus un rekomendācijas turpmākajai rīcībai.
Lai paplašinātu pakalpojuma pieejamību, tiek nodrošināti arī mobilā mamogrāfa izbraukumi tajās teritorijās, kas neatrodas tuvāk par 10 km no Rīgas pilsētas robežas vai no citas pilsētas robežas, kur izvietots stacionārs mamogrāfs. Plašāka informācija: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/mobilais-mamografs