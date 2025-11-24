Lielbritānijas ekspremjers Kamerons paziņo, ka viņam konstatēts vēzis
Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons atklājis, ka viņam nesen tika konstatēts prostatas vēzis, un aicinājis valstī ieviest vēža skrīninga programmu riska grupām.
Sarunā ar “The Times” 59 gadus vecais ekspremjers atzina, ka viņam bija veikts prostatas specifiskā antigēna (PSA) tests, kas nosaka ar šo vēzi saistītus proteīnus. Rādītājs bija augsts, bet turpmākā biopsija konstatēja vēzi.
“Tu vienmēr ceri uz labāko. Tev ir augsts PSA rādītājs – droši vien tas nav nekas īpašs. Tev ir magnētiskās rezonanses skenējums ar dažiem tumšiem plankumiem. Tu domā: “Ak, tas droši vien ir normāli.” Bet tad atnāk biopsijas rezultāts, un tajā teikts, ka tev ir prostatas vēzis,” izteicās Kamerons. “Tu vienmēr baidies dzirdēt šos vārdus. Un tad burtiski, kamēr tie nāk no ārsta mutes, tu domā: “Ak nē, viņš to pateiks. Viņš to pateiks. Ak Dievs, viņš to pateica.”.”
Kamerons atzina, ka doties uz pārbaudi viņu pamudināja sieva pēc tam, kad abi radio bija noklausījušies “Soho House” dibinātāju Nika Džonsa runājam par pašam noteikto diagnozi.
Viņš aicina valdību ieviest skrīningu, lai atklātu saslimšanas gadījumus agrāk – kad ārstēšana ir daudz efektīvāka. “Es vēlos, tā teikt, iznākt no skapja. Vēlos pievienot savu vārdu to ļaužu garajam sarakstam, kuri aicina ieviest skrīninga programmu riska grupām,” sacīja ekspremjers. “Man nepatīk runāt par savām personīgajām, intīmajām veselības problēmām, tomēr jūtu, ka tas ir jādara. Būsim godīgi – vīriešiem pārāk labi nesanāk runāt par savu veselību. Mēs mēdzam lietas atlikt.”
Deivids Kamerons bija Lielbritānijas premjerministrs no 2010. līdz 2016. gadam, bet Riši Sunaka valdībā no 2023. gada novembra līdz 2024. gada jūlijam bija ārlietu ministrs.
Prostatas vēzis ir visbiežāk sastopamais vēzis vīriešiem Lielbritānijā, katru gadu tiek reģistrēti aptuveni 55 000 jaunu gadījumu. Valstī šim vēža veidam nav skrīninga programmas sakarā ar bažām par PSA testu precizitāti, vēsta “Guardian”.
2024. gada oktobrī seškārtējais olimpiskais čempions Kriss Hojs paziņoja, ka viņam diagnosticēts neārstējams, ceturtās stadijas vēzis. Viņš atzina, ka skenēšanā tika atklāts galvenais audzējs prostatā, kam ir metastāzes plecā, iegurnī, gūžā, ribās un mugurkaulā.
Prostatas vēzis ir ļaundabīgs audzējs, kurš attīstās prostatas priekšdziedzerī. Tas ir visbiežāk sastopamais vīriešu audzēja veids. Saslimstības biežums pieaug, sākot ar 50 gadu vecumu, tad samērā strauji palielinās līdz 90 gadu vecumam. Jaunākiem vīriešiem šī slimība sastopama ļoti reti. Pētījumi pierādījuši, ka apmēram 15% vīriešu vecumā no 50 līdz 60 gadiem slimo ar šo slimību. Pēc 60 gadu vecuma prostatas vēzis ir konstatējams katram trešajam vīrietim, pēc 70 gadu sasniegšanas jau 40% vīriešiem ir šī saslimšana. 90 gadīgajiem gandrīz katram prostatā ir konstatētas vēža šūnas, vēsta vietne “urologs.lv”. Prostatas vēzis sākuma stadijās attīstās lēni un gandrīz bez simptomiem. No slimības sākuma līdz pirmajiem simptomiem var paiet vairāki gadi. Šī iemesla dēļ lielākā daļa vīriešu tiem nepievērš pienācīgu uzmanību.
OECD ziņojumā "Valstu vēža profili 2023" norādīts, ka Latvijā saslimstība ar vēzi ir lielāka nekā vidēji Eiropas Savienībā, un prostatas vēzis ir viens no visvairāk izplatītajiem, tas ir 25% gadījumu no visiem vīriešiem konstatētajiem vēža veidiem.