Kāpēc tu nevari aizmigt - pat ja esi noguris? Skaidro speciāliste
Bezmiegs nav tikai dažas sliktas naktis – tas var kļūt par nopietnu veselības problēmu, ja ieilgst. Kā atpazīt brīdi, kad jāmeklē palīdzība, un ko darīt, lai atgūtu mierīgu miegu, skaidro miega speciāliste Natālija Bērziņa.
Konsultē Miega slimību centra bezmiega ārstešanas speciāliste, KBT terapeite, psihiatre Natālija Bērziņa.
Bezmiega iemeslus var iedalīt vairākās grupās. Pirmā grupa – bezmiegs, kas rodas kādas fiziskas jeb somatiskas saslimšanas dēļ. Pie vainas var būt neiroloģiskas saslimšanas, hroniskas sāpes, vairogdziedzera darbības traucējumi utt. Otra grupa ir bezmiegs, ko izraisa kādas garīgas saslimšanas, piemēram, depresija, bipolāri traucējumi, trauksme. Taču ir arī bezmiegs, kas attīstās šķietami bez iemesla. Tādos gadījumos sava loma var būt iedzimtībai, hroniski paaugstinātam stresa līmenim vai notikumiem, kas izraisa akūtu stresu.
Cik ilgs bezmiegs uzskatāms par normu?
Ja bezmiegs piemeklē tikai atsevišķas naktis (mazāk par trim reizēm nedēļā) un tas nav regulāri, tās var uzskatīt vienkārši par sliktām naktīm. Iespējams, grūtības iemigt un mošanās nakts laikā ir tāpēc, ka nākamajā dienā gaidāms kāds nozīmīgs notikums vai arī diena bijusi ļoti spraiga. Medicīniski par bezmiegu var sākt runāt, kad vairāk nekā mēnesi pēc kārtas nav gulēts vismaz trīs naktis nedēļā.
Svarīga ir miega higiēna
Vakaros izvairies skatīties ekrānos un mēģini atrast savu veidu, kā pārslēgties no darba režīma uz atpūtu. Lieliski palīdzēs lēnas pastaigas vakarā, grāmatas lasīšana vai sarunas ar mīļajiem. Tas un daudz kas cits ietilpst miega higiēnas pasākumos, un tos nepieciešams izskatīt un piemērot individuāli. Ļoti svarīgi ir atrast savus rituālus, kas tiešām atslābina un nomierina. Un vēl – atceries šos rituālus ievērot katru vakaru.
Gultā tikai miegs un romantika
Miega speciālisti neiesaka atrasties gultā, jā gulēšana nav prātā. Gultā nevajadzētu lasīt, sēdēt telefonā vai strādāt – tā ir domāta ir miegam un, iespējams, kādai romantiskai aktivitātei.
Vakaros izvairies lietot kofeīnu saturošus dzērienus un alkoholu. Par labu nenāk arī treknas maltītes, strīdi, emocionāli pārdzīvojumi un nepabeigtas darba lietas. Vakaros vēlams izmantot silta spektra gaismu un, jo tuvāk nāk gulētiešanas laiks, jo vairāk samazināt apgaismojumu.
Kad jāvēršas pēc palīdzības?
Ja miega problēmas turpinās ilgāk par mēnesi un parādās ļoti izteikta ar bezmiegu saistīta trauksme, vērsies pie ārsta. Nav jābaidās, ka viņš uzreiz izrakstīs stipras miegazāles, gluži pretēji. Bezmiega ārstēšanas pamatmetode ir kognitīvi biheiviorālā terapija, un tā neparedz medikamentu lietošanu. Ar šo metodi tiek mainīta attieksme pret miegu, tiek mazināta arī trauksme un speciālista kontrolē trenētas relaksācijas tehnikas. Notiek darbs ar negatīvām un trauksmainām domām par miegu. Medikamenti tiek nozīmēti tikai tad, ja viss iepriekšminētais nav palīdzējis, un arī šādos gadījumos miegam paredzētas zāles ārsti neiesaka lietot ilgāk par mēnesi vai lietot tik ilgi, līdz tiek atrasts bezmiega iemesls.