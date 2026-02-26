Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde skaidro, vai populārs Latvijas reperis ieguvis Krievijas pilsonību
Saziņas vietnes "Telegram" kanāls "Shot" ziņo, ka Latvijas reperis Mārkas Markūlis jeb Markul, kurš iepriekš nosodījis Krievijas uzsākto karu Ukrainā, nu ieguvis Krievijas pilsonību.
"Tūlīt pēc "speciālās operācijas" [Krievijas uzsāktā kara Ukrainā] sākuma Markūlis paziņoja, ka viņa vidē nekad nebūs cilvēku, kuri attaisno notiekošo, un aizlidoja uz Londonu. Tomēr tas netraucēja viņam turpināt pelnīt naudu Krievijā — jau 2022. gada augustā viņš kopā ar mūziķi Tosu Čaikinu izlaida dziesmu "Streļi". Kādu laiku Markūlis pavadīja Eiropā, tostarp Itālijā, bet galu galā atgriezās Maskavā un sāka veiksmīgi turnejas, izpārdodot arēnās tūkstošiem biļešu," ziņo "Telegram" kanāls. Šo publikāciju vēlāk pārpublicēja virkne Krievijas mediju.
"2024. gada februārī dziedātājs ieguva Krievijas pilsonību. Tomēr, tā rīkojoties, viņš pārkāpa savas dzimtās valsts - Latvijas likumdošanu, kur Krievijas-Latvijas dubultpilsonība ir aizliegta. Par to draud sods - viņam piespiedu kārtā var tikt atņemta Latvijas pilsonība," ziņo kanāls. Pie šī ieraksta atrodami vairāki nekā 800 komentāri, no kuriem vairums ir naidpilni. "Šo pa taisno vajag sūtīt uz fronti!" norāda kāds iedzīvotājs. "Gan jau viņš tūlīt saņems pavēsti!" piebilst kāds cits. "Reperim laikam naudas aptrūkās un viņš atbēga uz Krieviju!" pauž vēl kāds.
Jauns.lv sazinājās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), lai noskaidrotu vai mūziķis tiešām ieguvis Krievijas pilsonību. PMLP noradīja, ka pirms publikācijām medijos par šādu ziņu nebija informēti, tomēr šobrīd par izskanējušajām vēstīm ir uzsākta pārbaude: "Atbilstoši kompetencei Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiks pārbaudi par minētās personas atbilstību tās statusam Latvijā," norāda PMLP. 1993. gadā dzimušajam mūziķim kanālā "Youtube" ir 274 tūkstoši sekotāju. Viņam martā paredzēti koncerti Sanktpēterburgā un Maskavā.