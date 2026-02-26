Bļugera pārstāvētā "Canucks" piedzīvo zaudējumu, Girgensonam liels spēles laiks uzvarā
Latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē piedzīvojusi zaudējumu, papildlaikā ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) piekāpjoties Vinipegas "Jets" komandai. Citā spēlē uzvarēja Zemgus Girgensona pārstāvētais klubs.
Bļugers laukumā bija 17 minūtes un 22 sekundes, no kurām trīs minūtes un sešas sekundes spēlēja mazākumā un septiņas sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu, uzvarēja trijos no 13 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Mājinieku rindās vārtus guva Drū O'Konors un Evanders Keins, bet "Jets" sastāvā pamatlaikā izcēlās Kails Konors un Gabriels Viladri, bet uzvaras vārtus papildlaika otrajā minūtē guva Kouls Perfeti. "Canucks" ar 43 punktiem 58 spēlēs ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču Vankūveras klubs aizvadīs agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Sietlas "Kraken" hokejistiem
Citā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru. "Lightning" savā laukumā ar 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) pārspēja Toronto "Maple Leafs", izcīnot sesto uzvaru pēc kārtas.
Girgensons uz ledus pavadīja 17 minūtes un 54 sekundes, no kurām vienu minūti un 41 sekundi spēlēja mazākumā un desmit sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja divus metienus vārtu rāmī, bloķēja vienu metienu, pielietoja divus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu ripu un divas reizes zaudēja ripu, uzvarēja četros no septiņiem iemetieniem, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs -1.
Uzvarētāju rindās ar 2+1 izcēlās Breidens Points, bet pa 1+2 sakrāja Ņikita Kučerovs un Keidžs Gonsalvess. "Maple Leafs" sastāvā vārtus guva Metjū Knīss un Džons Tavaress.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar 80 punktiem 56 spēlēs ieņem pirmo vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar otrajā pozīcijā esošo Karolīnas "Hurricanes" komandu.