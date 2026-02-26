Muskatrieksts: divi no viena
Muskatrieksts ir savdabis starp garšvielām – no viena auga iegūst divas dažādas. Viena ir pats rieksts, otra – tā dēvētie muskatziedi jeb muskatrieksta miza.
Par abu garšvielu garšas līdzībām un atšķirībām īstas vienprātības nav pat pasaules labāko pavāru vidū. Gan pats muskatrieksts, gan tā dēvētie muskatziedi mazliet smaržo pēc silta koka un sveķiem, taču muskatziediem ir saldāks aromāts, turpretī rieksta garšā jaušami pipari.
Interesanti
Par mūžzaļā smaržīgā muskatkoka dzimteni uzskata Bandas salas Indonēzijā; tās pazīstamas arī ar otru nosaukumu – Garšvielu salas. Šajā reģionā muskatriekstu augstu vērtēja jau sen, jo ar to dziedēja galvassāpes, nomierināja satrauktu prātu un palīdzēja cīnīties ar dzīves apnikumu. Pat ēģiptiešu kapenēs atrasti šīs garšvielas krājumi, bet mēra laikos muskatrieksts tika uzskatīts par vienu no iedarbīgākajiem līdzekļiem pret šo slimību.
Liec lietā rīvi
Muskatrieksta aromāts pa īstam atraisās tikai rīvējot. Šim nolūkam ir pieejamas speciālas rīvītes un dzirnaviņas. Karstumā muskatrieksts ātri zaudē smaržu un garšu, tāpēc to pievieno vai nu jau gatavam ēdienam, vai arī pašās gatavošanas beigās. Rīvētu muskatriekstu parasti pievieno piparkūkām, cepumiem, kūkām, pudiņiem; sevišķi labi tas sader ar ēdieniem, kuros ir āboli, plūmes un ķirši.
Piemērots dažādiem ēdieniem
Aukstā laikā ar muskatriekstu uzlabo karsto dzērienu – karstvīna, punša, groka – garšu. Lieliski garšo karstie olu punši un ruma dzērieni ar rīvētu muskatriekstu. Klasiska vērtība daudzās Eiropas zemēs ir kartupeļu biezputra ar muskatriekstu. Francijā muskatriekstu uzrīvē sacepumiem, kuru virskārtiņa pārkaisīta ar cieto sieru. Arābu zemēs muskatriekstu pievieno jēra gaļas ēdieniem. Muskatrieksta ziedi ir piemērota garšviela siera, sīpolu, piena mērcēm, dažādiem buljoniem, zivju novārījumiem, vārītai gaļai, siera suflē. Ar to papildina šokolādes dzērienus un svaigā siera desertus.