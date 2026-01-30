Visi runā par rozmarīna eļļu: vai šis matu kopšanas trends tiešām strādā?
Pēdējos gados “TikTok” pārpludinājuši video, kuros rozmarīna eļļa tiek slavēta kā dabisks līdzeklis matu izkrišanas novēršanai — lietotāji apgalvo, ka tā palīdzējusi ataudzēt izkritušos matus un iegūt biezāku, garāku matu rotu.
Taču, kamēr internets ir pārliecināts, eksperti norāda — zinātne uz šo jautājumu raugās daudz piesardzīgāk.
Rozmarīna eļļa ir eļļa, kas iegūta no rozmarīna auga, un to bieži izmanto matu un ādas kopšanas līdzekļos. Tās popularitātes pamatā ir vienkāršs skaidrojums: rozmarīnam piemīt īpašības, kas var mazināt iekaisumu, cīnīties ar baktērijām un uzlabot asinsriti galvas ādā. Tas viss var palīdzēt uzturēt veselīgu galvas ādu.
Šī ideja kopā ar pieaugošu neuzticību “ķīmijai” ir padarījusi rozmarīna eļļu par mūsdienīgu vecmāmiņu līdzekļa versiju. Taču ārsti atgādina — matu izkrišana parasti nav tik vienkārša problēma.
Ko par rozmarīna eļļu saka zinātnieki?
“Matu izkrišana ir sarežģīts process, kas cilvēkiem bieži sagādā arī spēcīgas emocijas. Tieši tāpēc to ir viegli pārvērst pārspīlētos vai vienkāršotos solījumos,” skaidro dermatoloģe Oma Agbai no Kalifornijas Universitātes Deivisā.
Viņa norāda, ka daļai cilvēku var būt neliels uzlabojums, taču tas “nav salīdzināms ar rezultātiem, ko sniedz efektīvākas un zinātniski pārbaudītas ārstēšanas metodes”.
Pašlaik nav pārliecinošu pierādījumu, ka rozmarīna eļļa spētu droši un ilgstoši atjaunot matu augšanu. Tomēr daži pētījumi liecina, ka neliels ieguvums var būt cilvēkiem ar visizplatītāko matu izkrišanas veidu — androgēno alopēciju, kas izraisa gan vīriešu, gan sieviešu tipa plikpaurību. “Androgēno alopēciju daļēji izraisa hormoni. Tā nav nekāda burvība,” skaidro dermatologs Ādams Frīdmens no Džordža Vašingtona Universitātes.
Ja noteikta hormona — dihidrotestosterona (DHT) — līmenis ir augsts vai matu saknes pret to ir jutīgākas, matu folikuli pakāpeniski sarūk. Tā rezultātā mati kļūst plānāki un aug īsāku laiku. Līdzekļi, kas samazina DHT ietekmi, var šo procesu palēnināt.
Daži laboratorijas pētījumi rāda, ka rozmarīna eļļa var nedaudz mazināt DHT veidošanos vai tā ietekmi uz matu saknēm. Tieši šeit arī slēpjas iespējamais ieguvums — taču tas ir neliels.
Nav pierādīts, ka rozmarīna ekstrakts spētu regulāri samazināt matu izkrišanu vai būtiski veicināt jaunu matu augšanu. Tāpat nav pierādījumu, ka tas palīdzētu citos matu izkrišanas gadījumos, piemēram, stresa vai slimības izraisītā matu izkrišanā vai neatgriezeniska matu zuduma gadījumā.
Liela daļa sajūsmas sociālajos tīklos balstās uz 2015. gada pētījumu, kurā rozmarīna eļļa tika salīdzināta ar 2 % minoksidilu vīriešiem ar androgēno alopēciju. Pēc sešiem mēnešiem abu līdzekļu iedarbība bija līdzīga, un šis fakts ātri izplatījās internetā.
Tomēr speciālisti aicina būt uzmanīgiem. Pētījumā piedalījās tikai 100 cilvēki, tas ilga salīdzinoši īsu laiku un tajā nebija placebo grupas. Bez šāda salīdzinājuma ir grūti precīzi noteikt, cik liela nozīme bija tieši pašam līdzeklim.
Savukārt minoksidils ir daudz plašāk pētīts, un tā iedarbību apstiprina gadiem ilgi uzkrāti medicīniski dati, kas rāda — tas var veicināt matu augšanu daļai cilvēku.
Vai tomēr ir vērts pamēģināt?
Dermatologi rozmarīna eļļu pilnībā nenoraida. Dažiem cilvēkiem tā var uzlabot galvas ādas stāvokli vai dot nelielu papildu efektu, īpaši, ja to lieto kopā ar pārbaudītām ārstēšanas metodēm.
Taču speciālisti uzsver — rozmarīna eļļu nevajadzētu uzskatīt par brīnumlīdzekli. Matu izkrišanai parasti ir vairāki iemesli, un reti pastāv viens vienīgs risinājums. Rozmarīna eļļa var būt daļa no kopšanas rutīnas, taču viena pati tā, visticamāk, situāciju būtiski nemainīs.