Atskan sprādziens pie ebreju skolas Amsterdamā — uzsākta izmeklēšana
Foto: Google Street View / SWNS/Scanpix
Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Naktī pie ebreju skolas Amsterdamā noticis sprādziens, kurā neviens nav cietis, sestdien paziņoja Amsterdamas mēre Femke Halsema.

Viņa spridzināšanu pie skolas ārsienas nosodīja kā "gļēvu agresijas aktu".

Halsema norādīja, ka policijas rīcībā ir videonovērošanas kameru ieraksti, kuros redzams, kā kāda persona novieto sprāgstvielas.

Par notikušo ir sākta izmeklēšana.

Tas noticis pēc tam, kad šonedēļ tika veikti uzbrukumi pie sinagogām Beļģijas pilsētā Ljēžā un Nīderlandes ostas pilsētā Roterdamā.

