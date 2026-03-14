Palu periods šogad varētu būt ilgāks un beigties aprīļa vidū; aicina būt gataviem
Šoziem sniega sega Latvijā bijusi īpaši bagātīga, salīdzinot ar pēdējiem pieciem gadiem. Arī ledus kārta Latvijas upēs šoziem ir izveidojusies biezāka nekā citus gadus.
Šādi ziemas noslēguma apstākļi var ietekmēt pavasara palu norisi un vietām paaugstināt ūdens līmeni, tostarp tur, kur tas iepriekš novērots retāk vai nemaz. Šogad ziemas noslēguma periods ir labvēlīgs tam, lai pali vietām varētu pāraugt plūdos.
Palu sezona varētu būt ilgāka nekā parasti – aptuveni no šā gada 5. marta līdz aprīļa vidum, bet pie lielajiem ezeriem pat ilgstošāk. Plūdi nenotiek visās vietās vienlaikus – tiem ir novērots secīgums.
Palu sākums tiks novērots Kurzemē (Ventas upes baseinā un citās Kurzemes upēs), kam secīgi sekos Zemgale (Lielupes baseins), Vidzeme (Gaujas baseins), un pēdējā pievienosies Latgale (Daugavas baseins). Provizoriski pali varētu būt novērojami arī reģionos pie esošajiem ezeriem ledus biezās kārtas dēļ. Nopietnāki izaicinājumi ir gaidāmi Daugavas un Lielupes baseinos, bet lokālus plūdus var izraisīt arī nelielu upju vai grāvju nosprostojumi.
Laikapstākļus ticami varam prognozēt trīs dienas uz priekšu. Labvēlīgākajā scenārijā turpināsies pašreizējā situācija, kad dienā temperatūra ir nedaudz virs nulles, bet naktī saglabājas nelieli mīnusi. Tas ir vislēzenākais un, var teikt, pateicīgākais iespējamais atkušņa scenārijs. Ja nav gaidāmi nokrišņi, visdrīzāk redzēsim tipiskus palus – ar dzelteno līmeni, vērtējot pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klasifikācijas. Savukārt nelabvēlīgs scenārijs būs situācija, ja temperatūra strauji paaugstināsies – būs lielāki plusi un papildu nokrišņi. Tādā gadījumā varam gaidīt oranžo brīdinājumu, neizslēdzot arī iespēju vietām izsludināt sarkano brīdinājumu.
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ, kad nepieciešama tūlītēja palīdzība, ZVANIET: 112
Saziņai ar Jūrmalas pašvaldības policiju: 8448
Jūrmalas pašvaldībā sasaukta Civilās aizsardzības komisijas sēde
Lai nodrošinātu augstu pašvaldības institūciju gatavību iespējamiem pavasara palu un plūdu riskiem Jūrmalas valstspilsētā, 2. martā sasaukta Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde. Tajā piedalījās arī dažādu pašvaldības institūciju pārstāvji, kuriem likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā, kā arī atbalsta funkciju nodrošināšanā.
Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu pašvaldības ir galvenās pretplūdu pasākumu īstenotājas, tādēļ jau šobrīd tiek apzināti pašvaldības, komersantu un kaimiņu teritorijās pieejamie materiāltehniskie līdzekļi (sūkņi, ģeneratori, smilšu maisi u. c.), kā arī notiek vienošanās par sadarbības algoritmu un šo resursu iesaisti plūdu draudu novēršanā un seku likvidēšanā.
Ja plūdu rezultātā būs apdraudēta iedzīvotāju dzīvība vai veselība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaistīsies un veiks glābšanas darbus plūdu skartajās teritorijās, sniegs atbalstu pašvaldībām iedzīvotāju evakuācijā, nodrošinās pašvaldību iniciētu šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu apdraudētajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, kā arī pēc nepieciešamības sniegs atbalstu valsts materiālo rezervju iesaistē un iedzīvotāju informēšanā.
Lejupielādē lietotni “112 Latvija”
Aicinām iedzīvotājus jau laikus savā viedtālrunī lejuplādēt lietotni "112 Latvija"! Tā ir bezmaksas mūsdienīga mobilā aplikācija, kas uzlabo iespēju, sazināties ar vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, kā arī saņemt un uzzināt informāciju, kas ir būtiska, lai sagatavotos iespējamam apdraudējumam un mazinātu negadījuma sekas.
Lietotnes "112 Latvija" lietotājs saņems paziņojumu sava viedtālruņa ekrānā par iespējamo apdraudējumu, piemēram, sarkanā vai oranžā līmeņa brīdinājumus par bīstamiem laikapstākļiem, trauksmes sirēnu pārbaudi un citiem notikumiem, kas prasa iedzīvotāju nekavējošu rīcību.
Zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 no lietotnes "112 Latvija", dispečeri redzēs aptuveno zvanītāja atrašanās vietu.
Īsziņas nosūtīšana uz tālruņa numuru 112 arī veicina pieejamību cilvēkiem ar runas un dzirdes traucējumiem un tiem, kam nav Latvijas mobilo sakaru operatoru izsniegtas SIM kartes.