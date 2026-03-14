Ziemeļkoreja palaidusi ap desmit ballistisko raķešu pēc Dienvidkorejas premjerministra tikšanās ar ASV prezidentu
Ziemeļkoreja sestdien palaidusi uz Japāņu jūru apmēram desmit neidentificētas ballistiskās raķetes, paziņoja Dienvidkorejas Apvienotais štābs.
Seulas armija ap plkst. 13.20 (plkst. 6.20 pēc Latvijas laika) fiksēja "aptuveni desmit neidentificētas ballistiskās raķetes, kas tika palaistas no Ziemeļkorejas Sunanas apgabala Japāņu jūras virzienā", teikts Apvienotā štāba paziņojumā. Raķetes nolidojušas ap 350 kilometru.
Arī Japānas Aizsardzības ministrija apstiprināja šo palaišanu, savā oficiālajā kontā platformā "X" norādot, ka "no Ziemeļkorejas tika palaista, iespējams, ballistiskā raķete".
Japānas aizsardzības ministrs Sinjiro Koizumi apliecināja, ka raķetes piezemējušās ārpus valsts ekskluzīvās ekonomiskās zonas un nav informācijas par bojājumiem lidmašīnām vai kuģiem.
Raķetes Ziemeļkoreja palaida dažas stundas pēc tam, kad Dienvidkorejas premjerministrs Kims Minsoks pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Vašingtonā teica, ka Trampa ieskatā tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu būtu laba.
Vašingtona jau desmitiem gadu vada centienus likvidēt Ziemeļkorejas kodolprogrammu, taču samiti, sankcijas un diplomātiskais spiediens ir devuši niecīgu rezultātu.
Trampa administrācija pēdējos mēnešos ir centusies atjaunot augsta līmeņa sarunas ar Phenjanu, cerot uz iespējamu samitu ar Kimu šogad, iespējams, marta beigās vai aprīļa sākumā, kad Tramps dosies vizītē uz Pekinu.
Tramps oktobrī vizītes Āzijā laikā teica, ka viņš ir pilnībā atvērts sanāksmei ar Kimu Čenunu, taču Ziemeļkoreja uz šo izteikumu nereaģēja.
Pēc tam, kad mēnešiem ilgi lielā mērā ignorējis ASV, Kims nesen teica, ka abas valstis varētu "sadzīvot", ja Vašingtona pieņemtu Phenjanas kodolstatusu.
Līdz 19. martam turpinās 11 dienu Dienvidkorejas un ASV kopīgās militārās mācības "Freedom Shield".
Phenjana nesen draudēja ar "šausmīgām sekām" Dienvidkorejas un ASV militārajām mācībām un jaunākos miera centienus raksturoja kā "neveiklu, maldinošu farsu", tādējādi mazinot cerības par Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas diplomātisko attiecību uzlabošanos.